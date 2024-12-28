الدوري المصري – موعد مباراة إنبي ضد الأهلي والقناة الناقلة

يواصل الأهلي استكمال مبارياته في الدوري المصري بشكل طبيعي وذلك بعد مباراة المصري.

وفاز الأهلي على المصري في الجولة السادسة بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

ويلعب الأهلي ضد إنبي في الجولة السابعة من الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة بالتساوي مع كل من الزمالك المتصدر، وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا والمصري.

ولكن يتبقى للأهلي مباراة مؤجلة ضد سموحة.

بينما يأتي إنبي في المركز الـ15 برصيد 5 نقاط.

موعد مباراة إنبي والأهلي

ويحل الأهلي ضيفا على إنبي يوم الإثنين المقبل الموافق 30 ديسمبر 2024.

وتقام المباراة على ملعب المقاولون العرب.

وتنطلق في تمام الخامسة مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.