أحمد حسن يوضح سبب رفضه تولي منصبا في الجهاز الفني لـ الزمالك

السبت، 28 ديسمبر 2024 - 18:19

كتب : FilGoal

أحمد حسن - أساطير فيفا

أوضح أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق رفضه تولي منصبا في الزمالك قبل بداية الموسم الجاري.

وقال الصقر عبر بوكادست الفراودة: "جرت محادثات غير رسمية مع الزمالك للتواجد في الجهاز الفني لجوزيه جوميز قبل بداية الموسم الحالي".

وأضاف "عند استطلاع رأيي، لم أوافق أو أرفض، وكانت الأمور صعبة بالنسبة لي لأن الأمر يحتاج لتفرغ كبير جدا".

وأتم "إذا عُرض عليّ تولي منصب مدير الكرة في الأهلي؟ سأفكر حينها".

وسبق أن تولى أحمد حسن منصب مدير منتخب مصر الأول في فترة تولي شوقي غريب قيادة المنتخب فنيا.

كما سبق أن تولى منصب المستشار الفني لمالك النادي في بيراميدز في موسم 2018-19.

وخاض الصقر تجربة تدريبية وحيدة من قبل بقيادة بتروجت في موسم 2015-16.

ويعد الصقر عميد لاعبي العالم إفريقيا بخوض 184 مباراة دولية بقميص منتخب مصر، والأكثر تتويجا بلقب كأس أمم إفريقيا برصيد 4 مرات متساويا مع عصام الحضري.

وارتدى الصقر قمصان الإسماعيلي والأهلي والزمالك وخاض تجارب أوروبية عديدة أبرزها مع بشكتاش التركي وأندرلخت البلجيكي.

وحقق الصقر 14 لقبا على مستوى الأندية.

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