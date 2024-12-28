كارباخال: خوسيلو ينتظرني في الغرافة.. ولن ألعب في أوروبا إلا لـ ريال مدريد

السبت، 28 ديسمبر 2024 - 18:11

كتب : FilGoal

داني كارباخال - خوسيلو - ريال مدريد

تحدث داني كارباخال لاعب ريال مدريد عن مستقبله في النادي خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أن خوسيلو لاعب الغرافة ينتظره في قطر.

وقال الظهير الإسباني لمجلة إسكويري: "إذا غادرت ريال مدريد فلن ألعب في أوروبا".

وأضاف "لا أريد منافسة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا أو في الدوري الإسباني".

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وأكمل "خوسيلو قال لي إنه ينتظرني في الغرافة ويحتفظ بمركز الظهير الأيمن من أجلي".

وأنهى حديثه قائلا: "عمري الآن 32 عاما ولم أعد طفلا بعد الآن، تبقى لي 4-5 أعوام في كرة القدم وهذا ليس كثيرا، الوقت يمر بسرعة".

وينتهي عقد كارباخال بنهاية الموسم المقبل.

وبدأ كارباخال مسيرته الكروية في ريال مدريد ورحل منه إلى باير ليفركوزن بنظام الإعارة في صيف 2012 مقابل 5 ملايين يورو.

ووضع ريال مدريد بندا يتيح له استعادته مقابل 6.5 مليون يورو، وقرر النادي إعادته في صيف 2013 واستمر حتى الآن.

داني كارباخال ريال مدريد خوسيلو الغرافة الدوري الإسباني
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