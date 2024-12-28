مصدر من الأهلي لـ في الجول: نتعجب من قرارات الانضباط.. كنا الطرف المتأذي أكبر ضد بيراميدز

السبت، 28 ديسمبر 2024 - 17:55

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيراميدز - أزمة الشحات ضد الشيبي

تسود حالة من الإندهاش والتعجب داخل النادي الأهلي من قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بشأن أحداث مباراة بيراميدز في الموسم الماضي.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "لدينا حالة إندهاش واستغراب شديدة من القرارات الصادرة من لجنة الانضباط ضد الأهلي بشأن مباراة بيراميدز رغم أننا الطرف المتأذي بشكل أكبر".

وأضاف "محمد سراج لم يصدر منه أي تجاوز يستحق أن تكون العقوبة الصادرة ضده بهذا الشكل".

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وأعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات مباراة الأهلي وبيراميدز والتي جمعت بين الفريقين في الموسم الماضي.

وكانت المباراة انتهت بفوز الأهلي بهدف دون مقابل في الموسم الماضي من الدوري المصري والتي شهدت احتجاجات كبيرة وأحداث بين الفريقين الذين قدم كل منهما عدة شكاوى ضد الآخر.

وقررت اللجنة إيقاف كل من خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي وكريم حافظ ومروان حمدي ثنائي بيراميدز.

وجاءت عقوبات المباراة بالكامل كالتالي:

عقوبات الأهلي

- حرمان محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة 3 أشهر مع تحذيره لما بدر منه باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

- إيقاف خالد عبد الفتاح 3 مباريات لما برد منه عقب مباراة الأهلي وبيراميدز.

- حفظ الشكوى المقدمة ضد خالد مرتجي ومحمد الجارحي وسعد شلبي.

- حفظ الشكوى المقدمة ضد إمام عاشور.

عقوبات بيراميدز

- إيقاف محمود عبد العاطي لاعب بيراميدز 3 مباريات وتغريمة 100 ألف جنيه لما بدر منه عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد حكم مباراة الأهلي وبيراميدز.

- إيقاف كريم حافظ لاعب بيراميدز مباراة واحدة لما بدر منه عقب مباراة الأهلي وبيراميدز.

- إيقاف مروان حمدي 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه لما بدر منه عقب مباراة الأهلي وبيراميدز.

- الاكتفاء بالعقوبة الموقعة على محمد الشيبي من لجنة المسابقات بالإيقاف 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه عقب مباراة الأهلي وبيراميدز.

- حفظ الشكوى المقدمة ضد كل من ممدوح عيد رئيس بيراميدز وهاني سعيد ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة" وأحمد الشناوي وأحمد زاهر.

الأهلي بيراميدز لجنة الانضباط اتحاد الكرة
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