يد - الكشف عن القائمة الأولية لمنتخب مصر للمشاركة في بطولة العالم

أعلن خوان كارلوس باستور مدرب منتخب مصر لكرة اليد قائمة الفريق الأولية لخوض المعسكر الاستعدادي لكأس العالم.

ويقام كأس العالم في كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة ما بين 14 يناير حتى 2 فبراير المقبل.

وشهدت القائمة غياب يحيى الدرع بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي كما شهدت استمرار غياب حسن قداح.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: كريم هنداوي – محمد علي – عبد الرحمن حميد.

جناح أيسر: أحمد هشام سيسا – مازن رضا – بلال إبراهيم مسعود.

جناح أيمن: محمد سند – أكرم يسري.

الدائرة: إبراهيم المصري – أحمد عادل – خالد وليد – محمد طارق – ياسر سيف.

ظهير أيسر: علي زين – أحمد هشام "دودو" – عبد الرحمن فيصل.

ظهير أيمن: يحيى خالد – محسن رمضان – محمد لاشين.

صانع ألعاب: سيف الدرع – أحمد خيري – سيف هاني "فوكس".

وتقع مصر في المجموعة الثامن بجانب كل من كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

واحتلت مصر المركز السابع في النسخة الأخيرة التي أقيمت عام 2023.