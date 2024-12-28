آس: لتأمينه من مغريات السعودية.. ريال مدريد سيعمل على تمديد عقد فينيسيوس

السبت، 28 ديسمبر 2024 - 16:41

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد ضد أوساسونا

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن نية ريال مدريد في التحرك من أجل تمديد عقد فينيسيوس جونيور.

وفقا لآس فإن ريال مدريد يسعى لمفاوضة فينيسيوس بشأن عقده الجديد عقب نهاية الموسم الحالي.

وينتهي تعاقد فينيسيوس مع ريال مدريد في عام 2027 أي سيتبقى له موسمين عقب الموسم الحالي.

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ويريد ريال مدريد تأمين فينيسويس جونيور من مغريات الدوري السعودي الذي قدم له أعلى راتب في تاريخ كرة القدم.

وسيقدم ريال مدريد لفينيسيوس راتب مقارب لراتب كيليان مبابي الأعلى في الفريق من أجل إقناعه بتمديد العقد.

ورغم العروض الكبيرة التي يتلقاها فينيسويس من الدوري السعودي إلا أن ريال مدريد يعول على رغبة فينيسيوس وحبه للنادي للاستمرار.

وكان الجناح البرازيلي صاحب الـ 24 عاما قد حصل على جائزة ذا بيست المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم كأفضل لاعب في العالم لعام 2024.

وشارك فينيسيوس منذ بداية الموسم الحالي مع ريال مدريد في 21 مباراة وخلالها سجل 14 هدفا وصنع 10 آخرين.

فينيسيوس جونيور ريال مدريد
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