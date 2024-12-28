انتهت كأس الخليج - السعودية (3)-(1) العراق

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة السعودية أمام العراق في بطولة كأس الخليج.

ويلعب منتخب السعودية أمام العراق في لقاء حاسم على بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس الخليج.

وتحدد مواجهة العراق والسعودية في الجولة الأخيرة المتأهل الثاني عن المجموعة الثانية، فيما يخوض المنتخب البحريني مباراة تحصيل حاصل أمام اليمن، بعد ضمان صدارة المجموعة.

لمتابعة مباراة السعودية أمام العراق دقيقة بدقيقة من هنا.

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انتهت

ق 86: جووووووووول عبد الله الحمدان بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ق 82: جوووووووول رائع من عبد الله الحمدان عقب تسديدة مقوسة

ق 64: جوووووووول مهند علي بعد مراوغة رائعة لمدافع السعودية من داخل منطقة الجزاء ثم سدد مباشرة في المرمى.

ق 57: جووووووول سالم الدوسري من نقطة الجزاء.

ق 54: ضربة جزاء للسعودية

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق30 أيمن حسين يهدر فرصة تسجيل هدف محقق بعد سدد أعلى مرمى المنتخب السعودي

ق20 هجمة منظمة للمنتخب العراقي وعرضية متقنة لكن محمد العويس حارس السعودية يتدخل ويمسك بالكرة.

ق18 تصويبة من خارج منطقة الجزاء لصالح السعودية عن طريق ناصر الدوسري لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

ق13 تمريرة رائعة من سالم الدوسري يقابلها مصعب الجوير بستديدة صاروخية هزت البشاك الخارجية للمرمى.

ق2 علي البيلهي يبعد كرة عرضية خطيرة بضربة رأسية قبل وصولها إلى أيمن حسين

انطلاق المباراة

حسابات التأهل

يكفي المنتخب السعودي التعادل للتأهل رسميا كثاني المجموعة متفوقا على العراق بفارق الأهداف.

وفي حالة فوز المنتخب السعودي يتأهل رسميا كثاني المجموعة.

أما المنتخب العراقي فيحتاج إلى الفوز من أجل التأهل رفقة البحرين للدور التالي.