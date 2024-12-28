كأس الخليج - سالم الدوسري يقود السعودية أمام العراق.. وأيمن حسين أساسي

السبت، 28 ديسمبر 2024 - 15:52

كتب : FilGoal

سالم الدوسري - السعودية ضد اليابان

أعلن هيرفي رينار مدرب السعودية وخيسوس كاساس مدرب العراق تشكيل المباراة المرتقبة التي ستجمع الفريقين.

ويلعب المنتخب السعودي أمام نظيره العراقي بعد قليل ضمن ختام دور المجموعات من بطولة كأس الخليج التي تستضيفها الكويت.

ويعتمد هيرفي رينار مدرب السعودية على خبرات سالم الدوسري نجم الهلال في قيادة هحوم فريقه أمام العراق.

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وجاء تشكيل السعودية لمواجهة العراق كالتالي:

حارس المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: نواف بوشل - علي البليهي - حسان تمبكتي - سلطان الغنام.

خط الوسط: محمد كنو - ناصر الدوسري - عبد الإله المالكي.

خط الهجوم: سالم الدوسري - عبد الله رديف - مصعب الجوير.

فيما يعتمد كاساس على هدافه أيمن حسين في قيادة هجوم العراق أمام السعودية.

وجاء تشكيل العراق لمواجهة السعودية كالتالي:

حراسة المرمى: جلال حسن

الدفاع: علي عدنان - علي فائز - مناف يونس - مصطفى سعدون.

الوسط: أحمد مكنزي - أمجد عطوان - أمير العماري - إبراهيم بايش

الهجوم: مهند علي - أيمن حسين.

المنتخب البحريني يتصدر المجموعة الثانية بـ6 نقاط بعد الفوز على حساب السعودية في الجولة الأولى 3-2، ثم الفوز على حساب العراق بهدفين نظيفين في الجولة الثانية.

وجمع العراق والسعودية 3 نقاط، بعد فوز الأخضر على حساب اليمن 3-2، وفوز أسود الرافدين أمام اليمن في الجولة الأولى 1-0.

وتقام اليوم السبت مباراتي الجولة الثالثة بمواجهتي العراق والسعودية، والبحرين أمام اليمن، في نفس التوقيت الساعة 4:30.

وتحدد مواجهة العراق والسعودية في الجولة الأخيرة المتأهل الثاني عن المجموعة الثانية، فيما يخوض المنتخب البحريني مباراة تحصيل حاصل أمام اليمن، بعد ضمان صدارة المجموعة.

وتنقل المباراة عبر قناتي الكاس القطرية، وأبو ظبي الرياضية، وssc السعودية.

ترتيب المجموعة

البحرين 6 نقاط.. سجل 5.. استقبل 2.. فارق الأهداف +3

السعودية 3 نقاط.. سجل 5 أهداف.. استقبل 5 أهداف.. فارق الأهداف صفر

العراق 3 نقاط.. سجل هدف.. استقبل هدفين.. فارق الأهداف -1

حسابات التأهل

ويكفي المنتخب السعودي التعادل للتأهل رسميا كثاني المجموعة متفوقا على العراق بفارق الأهداف.

وفي حالة فوز المنتخب السعودي يتأهل رسميا كثاني المجموعة.

أما المنتخب العراقي فيحتاج إلى الفوز من أجل التأهل رفقة البحرين للدور التالي.

منتخب السعودية منتخب العراق كأس الخليج
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