كأس الخليج - سالم الدوسري يقود السعودية أمام العراق.. وأيمن حسين أساسي

أعلن هيرفي رينار مدرب السعودية وخيسوس كاساس مدرب العراق تشكيل المباراة المرتقبة التي ستجمع الفريقين.

ويلعب المنتخب السعودي أمام نظيره العراقي بعد قليل ضمن ختام دور المجموعات من بطولة كأس الخليج التي تستضيفها الكويت.

ويعتمد هيرفي رينار مدرب السعودية على خبرات سالم الدوسري نجم الهلال في قيادة هحوم فريقه أمام العراق.

وجاء تشكيل السعودية لمواجهة العراق كالتالي:

حارس المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: نواف بوشل - علي البليهي - حسان تمبكتي - سلطان الغنام.

خط الوسط: محمد كنو - ناصر الدوسري - عبد الإله المالكي.

خط الهجوم: سالم الدوسري - عبد الله رديف - مصعب الجوير.

فيما يعتمد كاساس على هدافه أيمن حسين في قيادة هجوم العراق أمام السعودية.

وجاء تشكيل العراق لمواجهة السعودية كالتالي:

حراسة المرمى: جلال حسن

الدفاع: علي عدنان - علي فائز - مناف يونس - مصطفى سعدون.

الوسط: أحمد مكنزي - أمجد عطوان - أمير العماري - إبراهيم بايش

الهجوم: مهند علي - أيمن حسين.

المنتخب البحريني يتصدر المجموعة الثانية بـ6 نقاط بعد الفوز على حساب السعودية في الجولة الأولى 3-2، ثم الفوز على حساب العراق بهدفين نظيفين في الجولة الثانية.

وجمع العراق والسعودية 3 نقاط، بعد فوز الأخضر على حساب اليمن 3-2، وفوز أسود الرافدين أمام اليمن في الجولة الأولى 1-0.