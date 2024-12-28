محمود متولي وشبانة على رأس قائمة الاتحاد لمواجهة الزمالك.. و3 غيابات
السبت، 28 ديسمبر 2024 - 15:18
كتب : هاني العوضي
أعلن بابافاسيليو المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري قائمة فريقه لمواجهة الزمالك.
ويلعب الاتحاد أمام الزمالك غدا الأحد ضمن الجولة السابعة من مسابقة الدوري.
ويتواجد الثنائي محمود متولي ومحمود شبانة على رأس قائمة الاتحاد لمواجهة الزمالك.
فيما يغيب الثلاثي المهدي سليمان (إصابة) وهشام عادل (إصابة) وعبد الرحمن خالد جبنة (أسباب فنية).
وجاءت قائمة الاتحاد لمواجهة الزمالك كالتالي:
حراسة المرمى: صبحي سليمان – أحمد دعدور
الدفاع: كريم يحيى - مروان داوود – محمد المغربي – محمود شبانة – محمود متولي – أحمد أيمن
الوسط: أحمد الشيمي – مورو ساليفو – عمر الوحش – عبد الغني محمد – فيليب ناسيمنتو – ناصر ناصر – كريم الديب.
الهجوم: إسلام سمير – فادي فريد – عمرو جمعة – بنجامين بواتينج - إيمانويل أبيه.
ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن الأهلي والمصري وسيراميكا وبيراميدز.
فيما يتواجد الاتحاد في المركز السابع برصيد 9 نقاط.