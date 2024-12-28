محمود متولي وشبانة على رأس قائمة الاتحاد لمواجهة الزمالك.. و3 غيابات

طاقم تحكيم من كاب فيردي لقيادة مباراة بلاك بولز والزمالك

خبر في الجول - بيراميدز يقرر إيقاف إبراهيم عادل وتغريمه بسبب مباراة فاركو

"تعرضت لحملات ممنهجة".. كهربا يوجه رسالة لجمهور الأهلي

رئيس منتخب السويس يكشف لـ في الجول سببب إيقافه لمدة عام.. وخطوة منتظرة بعد القرار

الانضباط تعلن عقوبة جوزيه جوميز.. وإيقاف قيد الإسماعيلي

إيقاف مروان حمدي ومحمد سراج.. قرارات لجنة الانضباط بشأن مباراة الأهلي وبيراميدز

كأس مصر - مدرب المنصورة لـ في الجول: سنلعب ضد بيراميدز من أجل الشهرة.. ومواجهته أصعب من الأهلي والزمالك

كأس مصر.. تعرف على طريق بيراميدز في حملة الدفاع عن لقبه