خبر في الجول - بيراميدز يقرر إيقاف إبراهيم عادل وتغريمه بسبب مباراة فاركو

السبت، 28 ديسمبر 2024 - 14:44

كتب : عمرو نبيل

إبراهيم عادل يحتفل بهدفه أمام ساجرادا الأنجولي

قرر نادي بيراميدز معاقبة لاعبه الدولي إبراهيم عادل بسبب تصرفه في مواجهة فاركو.

إبراهيم عادل

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وفاز بيراميدز على فاركو 3-0 ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بيراميدز قرر إيقاف إبراهيم عادل وتغريمه 100 ألف جنيه بعد توجهه إلى غرف الملابس عقب استبداله في مباراة فاركو.

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وبات إبراهيم عادل خارج حسابات بيراميدز خلال مواجهة الجونة المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن الجولة السابعة من مسابقة الدوري.

صاحب الـ23 عاما لعب 10 مباريات مع بيراميدز بالموسم الحالي وسجل 4 أهداف وصنع 3 آخرين.

إبراهيم عادل كان قريبا من الانتقال لخيتافي الإسباني قبل بداية الموسم الحالي.

وسافر الجناح الدولي إلى إسبانيا من أجل إتمام تعاقده مع خيتافي، لكن بيراميدز رفض العرض.

وقاد إبراهيم عادل المنتخب الأوليمبي لتحقيق المركز الرابع في أولمبياد باريس.

إبراهيم عادل بيراميدز
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