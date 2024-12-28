رئيس منتخب السويس يكشف لـ في الجول سببب إيقافه لمدة عام.. وخطوة منتظرة بعد القرار

كشف أسامة الموشي رئيس نادي منتخب السويس سبب العقوبة الموقعة عليه من قبل لجنة الانضباط.

وأعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف الموشي عن حضور المباريات لمدة عام كامل مع منع منتخب السويس من حضور جماهيره لمدة 6 مباريات.

وقال الموشي لـ FilGoal.com: "قرار إيقافي عام كامل عن حضور المباريات ومنع منتخب السويس من حضور الجماهير 6 مباريات يعود إلى مباراة دورة الترقي بين سبورتنج ومنتخب السويس على استاد حرس الحدود بتاريخ 22 مايو.

تعرض أحد لاعبي فريقي للطرد وكنت في المدرجات واعترضت بالكلام دون تجريح ولم أقم بتكسير المقاعد مثلا ليتم إيقافي لمدة عام كامل ولكنه قرار مجاملة لعامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق لأن عقوبة إيقاف عام تحدث إذا ارتكب الشخص جريمة كبيرة وسنتقدم بطعن على هذه القرارات للجنة الانضباط".

ويلعب منتخب السويس حاليا بدوري المحترفين ويحتل المركز 15 بجدول الترتيب برصيد 15 نقطة.