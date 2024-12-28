الانضباط تعلن عقوبة جوزيه جوميز.. وإيقاف قيد الإسماعيلي

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قرارات لجنة الانضباط التى كانت قد اتخذتها خلال الفترة الماضية، ولم يتم الإعلن عنها.

وقررت لجنة الانضباط إيقاف جوزيه جوميز مدرب الزمالك وقت اتخاذ القرار مباراتين وتغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه فى مباراة الزمالك والمصرى يوم 17 يونيو الماضي

وانتقل جوزيه جوميز لتدريب الفتح السعودي وتولى كريستيان جروس تدريب الزمالك بدلا منه.

كما قررت لجنة الانضباط إيقاف القيد للنادي الإسماعيلي حتى تمام تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدولية (CAS) بتاريخ 21 فبراير 2020 لصالح نادى النجوم فيما يتعلق بانتقال اللاعب إبراهيم حسن.

وكذلك قررت حرمان أسامة عبد القادر محمد على رئيس نادى منتخب السويس من دخول الملاعب لمدة عام كامل، في المسابقات التي يشارك فيها نادى منتخب السويس، والتحذير بفرض عقوبة انضباطية مشددة فى حالة تكرار المخالفة.

وعاقبت لجنة الانضباط نادي منتخب السويس معاقبة نادی منتخب السويس باللعب بدون جمهور لعدد ست (6) مباريات، لما ارتكبته جماهير النادى.