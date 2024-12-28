إيقاف مروان حمدي ومحمد سراج.. قرارات لجنة الانضباط بشأن مباراة الأهلي وبيراميدز

السبت، 28 ديسمبر 2024 - 13:33

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات مباراة الأهلي وبيراميدز والتي جمعت بين الفريقين في الموسم الماضي.

خالد عبد الفتاح

النادي : الأهلي

مروان حمدي

النادي : بيراميدز

بيراميدز
الأهلي

وكان الأهلي قد انتهى بفوز الأهلي بهدف دون مقابل في الموسم الماضي من الدوري المصري في مباراة شهت احتجاجات كبيرة وأحداث بين الفريقين الذين قدم كل منهما عدة شكاوى ضد الآخر.

وقررت اللجنة إيقاف كل من خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي وكريم حافظ ومروان حمدي ثنائي بيراميدز.

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وجاءت عقوبات المباراة بالكامل كالتالي:

عقوبات الأهلي

- حرمان محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة 3 أشهر مع تحذيره لما بدر منه باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

- إيقاف خالد عبد الفتاح 3 مباريات لما برد منه عقب مباراة الأهلي وبيراميدز.

- حفظ الشكوى المقدمة ضد خالد مرتجي ومحمد الجارحي وسعد شلبي.

- حفظ الشكوى المقدمة ضد إمام عاشور.

عقوبات بيراميدز

- إيقاف محمود عبد العاطي لاعب بيراميدز 3 مباريات وتغريمة 100 ألف جنيه لما بدر منه عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد حكم مباراة الأهلي وبيراميدز.

- إيقاف كريم حافظ لاعب بيراميدز مباراة واحدة لما بدر منه عقب مباراة الأهلي وبيراميدز.

- إيقاف مروان حمدي 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه لما بدر منه عقب مباراة الأهلي وبيراميدز.

- الاكتفاء بالعقوبة الموقعة على محمد الشيبي من لجنة المسابقات بالإيقاف 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه عقب مباراة الأهلي وبيراميدز.

- حفظ الشكوى المقدمة ضد كل من ممدوح عيد رئيس بيراميدز وهاني سعيد ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة" وأحمد الشناوي وأحمد زاهر.

الأهلي بيراميدز الدوري المصري مروان حمدي خالد عبد الفتاح محمد سراج
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