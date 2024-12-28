كأس مصر - مدرب المنصورة لـ في الجول: سنلعب ضد بيراميدز من أجل الشهرة.. ومواجهته أصعب من الأهلي والزمالك

يرى علاء نوح مدرب نادي المنصورة أن مواجهة بيراميدز في كأس مصر فرصة جيدة لإظهار إمكانيات لاعبيه.

وأسفرت قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس مصر عن مواجهة بيراميدز حامل اللقب أمام المنصورة.

وقال علاء نوح في تصريحات خاصة عبر FilGoal.com : "مواجهة بيراميدز بطل كأس مصر مواجهة للشهرة، وتعد أقوى من مواجهة الزمالك وكذلك الأهلي لو كان شارك في البطولة، لأن القطبين ربما كانا سيخوضا المباراة بالبدلاء بينما بيراميدز يحاول الحفاظ على لقب البطولة".

وأضاف "غياب الأهلي يساهم في تحفيز لاعبي بيراميدز على المنافسة على لقب الكأس مجددا، خاصة مع صعوبة مشوار تحقيق لقب الدوري".

وتابع "المنصورة كان وصيفا للكأس عام 1996 في جيل كان الأفضل في تاريخ النادي، لكن المفاجآت واردة وظروف وقت إقامة المباراة تلعب دورا كبيرا في النتيجة".

وأتم "سندعم الفريق بصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية، وهدفنا الأساسي تحسين موقف الفريق في جدول ترتيب دوري المحترفين".

ويغيب الأهلي عن النسخة الحالية من البطولة كعقوبة بعد انسحابه من النسخة الماضية من البطولة.

وتقام المباريات على ملعب فرق الدوري الممتاز والفرق التي ذكر اسمها في البداية حتى النهائي.

وجاءت القرعة بالكامل كالتالي:

1- بيراميدز × المنصورة.

2- بتروجت × المقاولون العرب

3- إنبي × حرس الحدود

4- الإسماعيلي × طنطا

5- غزل المحلة × الفائز من سبورتنج والحمام

6- فاركو × الترسانة

7- البنك الأهلي × بترول أسيوط

8- المصري × وادي دجلة

9- الزمالك × الفائز من أبو قير للأسمدة وبلدية المحلة

10- مودرن سبورت × الفائز من وي والشمس

11- سموحة × منتخب السويس

12- زد × ديروط

13 – سيراميكا كليوباترا × لافيينا

14- طلائع الجيش × الأولمبي

15- الجونة × القناة

16- الاتحاد السكندري × تيم إف سي.