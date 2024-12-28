قرعة كأس مصر - الزمالك ينتظر الفائز من بلدية المحلة وأبو قير.. وبيراميدز ضد المنصورة

السبت، 28 ديسمبر 2024 - 12:31

كتب : FilGoal

كأس مصر 2023-24

أقيمت اليوم قرعة دور الـ 32 من كأس مصر لموسم 2024/2025.

وشهدت القرعة مواجهة الزمالك مع الفائز من مباراة أبو قير للأسمدة وبلدية المحلة، بينما يلتقي بيراميدز مع المنصورة.

ويلعب المصري مباراة صعبة مع وادي دجلة متصدر جدول المحترفين.

أخبار متعلقة:
الشروق التونسية: الترجي يكثف مفاوضاته لضم بن رمضان مباشر قرعة كأس مصر.. تحديد منافس الزمالك في الجول يكشف آخر تطورات إصابة محمود بنتايك سليمان: تجديد عقد زيزو تم بنسبة 88%

كما شهدت القرعة وجود مباراة بين فريقين من الدوري الممتاز بين إنبي وحرس الحدود.

وجاءت القرعة بالكامل كالتالي:

1- بيراميدز × المنصورة.

2- بتروجت × المقاولون العرب

3- إنبي × حرس الحدود

4- الإسماعيلي × طنطا

5- غزل المحلة × الفائز من سبورتنج والحمام

6- فاركو × الترسانة

7- البنك الأهلي × بترول أسيوط

8- المصري × وادي دجلة

9- الزمالك × الفائز من أبو قير للأسمدة وبلدية المحلة

10- مودرن سبورت × الفائز من وي والشمس

11- سموحة × منتخب السويس

12- زد × ديروط

13 – سيراميكا كليوباترا × لافيينا

14- طلائع الجيش × الأولمبي

15- الجونة × القناة

16- الاتحاد السكندري × تيم إف سي.

ويغيب الأهلي عن النسخة الحالية من البطولة كعقوبة بعد انسحابه من النسخة الماضية من البطولة.

وتقام المباريات على ملعب فرق الدوري الممتاز والفرق التي ذكر اسمها في البداية حتى النهائي.

كأس مصر الزمالك بيراميدز
نرشح لكم
محمود متولي وشبانة على رأس قائمة الاتحاد لمواجهة الزمالك.. و3 غيابات طاقم تحكيم من كاب فيردي لقيادة مباراة بلاك بولز والزمالك خبر في الجول - بيراميدز يقرر إيقاف إبراهيم عادل وتغريمه بسبب مباراة فاركو "تعرضت لحملات ممنهجة".. كهربا يوجه رسالة لجمهور الأهلي رئيس منتخب السويس يكشف لـ في الجول سببب إيقافه لمدة عام.. وخطوة منتظرة بعد القرار الانضباط تعلن عقوبة جوزيه جوميز.. وإيقاف قيد الإسماعيلي إيقاف مروان حمدي ومحمد سراج.. قرارات لجنة الانضباط بشأن مباراة الأهلي وبيراميدز كأس مصر - مدرب المنصورة لـ في الجول: سنلعب ضد بيراميدز من أجل الشهرة.. ومواجهته أصعب من الأهلي والزمالك
أخر الأخبار
يد - الكشف عن القائمة الأولية لمنتخب مصر للمشاركة في بطولة العالم 5 دقيقة | كرة يد
آس: لتأمينه من مغريات السعودية.. ريال مدريد سيعمل على تمديد عقد فينيسيوس 19 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر كأس الخليج - السعودية (0)-(0) العراق.. الأول يضيع 45 دقيقة | سعودي في الجول
كأس الخليج - سالم الدوسري يقود السعودية أمام العراق.. وأيمن حسين أساسي ساعة | الوطن العربي
سبورت: أرنولد أخبر إدارة ليفربول برغبته في الرحيل بنهاية الموسم ساعة | الدوري الإنجليزي
محمود متولي وشبانة على رأس قائمة الاتحاد لمواجهة الزمالك.. و3 غيابات ساعة | الكرة المصرية
طاقم تحكيم من كاب فيردي لقيادة مباراة بلاك بولز والزمالك 2 ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - بيراميدز يقرر إيقاف إبراهيم عادل وتغريمه بسبب مباراة فاركو 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد هدفه أمام ليستر سيتي.. صلاح يحقق رقما استثنائيا في الدوري الإنجليزي 2 رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام وست هام 3 الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي.. رقم قياسي جديد لـ صلاح قبل أعياد الميلاد 4 ترتيب محمد صلاح في قائمة الأرقام القياسية للدوري الإنجليزي