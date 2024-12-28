قرعة كأس مصر - الزمالك ينتظر الفائز من بلدية المحلة وأبو قير.. وبيراميدز ضد المنصورة

أقيمت اليوم قرعة دور الـ 32 من كأس مصر لموسم 2024/2025.

وشهدت القرعة مواجهة الزمالك مع الفائز من مباراة أبو قير للأسمدة وبلدية المحلة، بينما يلتقي بيراميدز مع المنصورة.

ويلعب المصري مباراة صعبة مع وادي دجلة متصدر جدول المحترفين.

كما شهدت القرعة وجود مباراة بين فريقين من الدوري الممتاز بين إنبي وحرس الحدود.

وجاءت القرعة بالكامل كالتالي:

1- بيراميدز × المنصورة.

2- بتروجت × المقاولون العرب

3- إنبي × حرس الحدود

4- الإسماعيلي × طنطا

5- غزل المحلة × الفائز من سبورتنج والحمام

6- فاركو × الترسانة

7- البنك الأهلي × بترول أسيوط

8- المصري × وادي دجلة

9- الزمالك × الفائز من أبو قير للأسمدة وبلدية المحلة

10- مودرن سبورت × الفائز من وي والشمس

11- سموحة × منتخب السويس

12- زد × ديروط

13 – سيراميكا كليوباترا × لافيينا

14- طلائع الجيش × الأولمبي

15- الجونة × القناة

16- الاتحاد السكندري × تيم إف سي.

ويغيب الأهلي عن النسخة الحالية من البطولة كعقوبة بعد انسحابه من النسخة الماضية من البطولة.

وتقام المباريات على ملعب فرق الدوري الممتاز والفرق التي ذكر اسمها في البداية حتى النهائي.