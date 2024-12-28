انتهت قرعة كأس مصر.. تحديد جميع المواجهات
السبت، 28 ديسمبر 2024 - 11:44
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقرعة دور الـ 32 من كأس مصر لموسم 2024/2025.
تقام القرعة بمقر اتحاد الكرة دون مشاركة الأهلي بسبب انسحابه من النسخة الماضية.
1- بيراميدز × المنصورة.
2- بتروجت × المقاولون العرب
3- إنبي × حرس الحدود
4- الإسماعيلي × طنطا
5- غزل المحلة × الفائز من سبورتنج والحمام
6- فاركو × الترسانة
7- البنك الأهلي × بترول أسيوط
8- المصري × وادي دجلة
9- الزمالك × الفائز من أبو قير للأسمدة وبلدية المحلة
10- مودرن سبورت × الفائز من وي والشمس
11- سموحة × منتخب السويس
12- زد × ديروط
13 – سيراميكا كليوباترا × لافيينا
14- طلائع الجيش × الأولمبي
15- الجونة × القناة
16- الاتحاد السكندري × تيم إف سي.
بداية القرعة بعد قليل
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