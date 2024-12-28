انتهت قرعة كأس مصر.. تحديد جميع المواجهات

السبت، 28 ديسمبر 2024 - 11:44

كتب : FilGoal

كأس مصر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقرعة دور الـ 32 من كأس مصر لموسم 2024/2025.

تقام القرعة بمقر اتحاد الكرة دون مشاركة الأهلي بسبب انسحابه من النسخة الماضية.

1- بيراميدز × المنصورة.

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف آخر تطورات إصابة محمود بنتايك سليمان: تجديد عقد زيزو تم بنسبة 88% نهضة بركان يبدأ مفاوضات تجديد عقد الشعباني عجمان الإماراتي يكشف حقيقة مفاوضات مروان عطية

2- بتروجت × المقاولون العرب

3- إنبي × حرس الحدود

4- الإسماعيلي × طنطا

5- غزل المحلة × الفائز من سبورتنج والحمام

6- فاركو × الترسانة

7- البنك الأهلي × بترول أسيوط

8- المصري × وادي دجلة

9- الزمالك × الفائز من أبو قير للأسمدة وبلدية المحلة

10- مودرن سبورت × الفائز من وي والشمس

11- سموحة × منتخب السويس

12- زد × ديروط

13 – سيراميكا كليوباترا × لافيينا

14- طلائع الجيش × الأولمبي

15- الجونة × القناة

16- الاتحاد السكندري × تيم إف سي.

بداية القرعة بعد قليل

كأس مصر
نرشح لكم
مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: نفحص شكوتي الإسماعيلي والاتحاد ضد مودرن سبورت.. وهذا موعد القرار الرسمي التجربة الخامسة.. مروان محسن إلى الجونة في صفقة انتقال حر دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يرتدي الزي الكحلي.. وبلوزداد بـ الأحمر محاضرة كولر تجهز الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد بحضور الشناوي وكولر.. موعد مؤتمر الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد خبر في الجول - الإسماعيلي يسدد رسوم التظلم.. وينتظر نقاط مباراة مودرن سبورت مواعيد مباريات الخميس 2 يناير 2025 - كأس مصر ونصف نهائي السوبر الإيطالي الاتحاد السكندري يطالب بالحصول نقاط مباراته ضد مودرن سبورت
أخر الأخبار
مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: نفحص شكوتي الإسماعيلي والاتحاد ضد مودرن سبورت.. وهذا موعد القرار الرسمي دقيقة | الكرة المصرية
الشرق الأوسط: إدارة النصر الجديدة تعطل صفقة انتقال تاليسكا لفنربخشة 23 دقيقة | ميركاتو
التجربة الخامسة.. مروان محسن إلى الجونة في صفقة انتقال حر 40 دقيقة | الكرة المصرية
صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعب لشهر ديسمبر في الدوري الإنجليزي 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يرتدي الزي الكحلي.. وبلوزداد بـ الأحمر 59 دقيقة | الكرة المصرية
محاضرة كولر تجهز الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد ساعة | الكرة المصرية
تقارير: الوداد المغربي يحاول ضم أمرابط في يناير ساعة | ميركاتو
بحضور الشناوي وكولر.. موعد مؤتمر الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد هدفه أمام ليستر سيتي.. صلاح يحقق رقما استثنائيا في الدوري الإنجليزي 2 رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام وست هام 3 في الجول يكشف مستجدات تجديد عقد زيزو مع الزمالك 4 صلاح: هذا أهم من الرقم القياسي وصدارة هدافي الدوري