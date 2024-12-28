في الجول يكشف آخر تطورات إصابة محمود بنتايك

يواصل المغربي محمود بنتايك لاعب الزمالك أداء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

محمود بنتايك النادي : الزمالك الزمالك

وتعرض بنتايك للإصابة في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف خلال مواجهة الزمالك وإنييمبا النيجيري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمود بنتايك سيخضع لأشعة الأسبوع المقبل على موضع إصابته في الكتف وتحديد مدى تعافيه.

وستحدد نتيجة الأشعة موعد عودة الظهير الأيسر المغربي للمشاركة في التدريبات الجماعية للزمالك.

بنتايك وصل إلى الأسبوع الثالث خلال برنامجه التأهيلي بعد الإصابة التي تعرض لها في ملعب الفريق النيجيري.

وأصيب الظهير الأيسر المغربي بعد تدخل عنيف من أحد لاعبي إنييمبا قبل أن يتلقى العلاج ويكمل الشوط الأول.

وتعادل الزمالك مع إنييمبا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

وفاز الزمالك في الجولة الثالثة على المصري بهدف دون رد ليتصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري غدا الأحد ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري.