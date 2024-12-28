سليمان: تجديد عقد زيزو تم بنسبة 88%

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك عن اقتراب النادي من تجديد عقد أحمد مصطفى "زيزو" بنسبة 88%.

وينتهي تعاقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق ليلعب بصفوفه من الموسم المقبل خلال شهر يناير.

وقال سليمان عبر قناة إم بي سي مصر: "الرتوش والشكل العام لتجديد زيزو تم بنسبة 88% يتبقى فقط التنفيذ وهي مسألة وقت ولكن بانتظار تنفيذ بعض الأشياء الخاصة بالنادي أولا وليس فقط زيزو ولكن جميع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم".

وتابع "اللاعبون كان ينقصهم مستحقات وصلت إلى 60% من الموسم السابق ونجحنا في تسديدها وأيضا تسديد جزء من الموسم الحالي".

وأكمل "نتحمل أعباء مالية كبيرة في الزمالك ورغم ذلك سنجلب بلاك بولز ليلعب مباراته ضدنا في مصر، ومن قبل سافرنا إلى نيجيريا بطائرة خاصة كلفتنا ما يقارب 16 مليون جنيه".

وأضاف "أريد أن أقول لجماهير الزمالك أن هناك الكثير من الصعوبات ولكن لدينا كم خبرات في مجلس الإدارة والمحيطين به ونعرف أن الجماهير تشعر بالغضب بسبب الكثير من الأشياء في الفترة السابقة ولكن خلال 10 أو 15 يوما ستكون الأمور تحت السيطرة".

وكان الزمالك قد تعادل في مباراته الأخيرة مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري على استاد القاهرة في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.