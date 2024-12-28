نهضة بركان يبدأ مفاوضات تجديد عقد الشعباني

بدأ نادي نهضة بركان المغربي مفاوضات تجديد عقد مدربه التونسي معين الشعباني.

وينتهي تعاقد الشعباني مع نهضة بركان بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة المنتخب المغربية فإن مسؤولو نهضة بركان يخططون لتمديد عقد الشعباني بعد النتائج الطيبة التي يحقهها مع الفريق.

وأوضحت الصحيفة إن إدارة نهضة بركان لتسعى لحسم ملف تجديد الشعباني لتوفير الاستقرار الفني لدى الفريق الذي يتصدر ترتيب الدوري المغربي.

ويتصدر نهضة بركان جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 36 نقاط وبفارق 9 نقاط عن الجيش الملكي أقرب منافسيه.

وعلى مستوى الكونفدرالية يتصدر نهضة بركان ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بعد 3 جولات.

الشعباني بدأ مسيرته التدريبية مع نادي الترجي التونسي وحصد معه لقبين لدوري أبطال إفريقيا.

وانتقل الشعباني لتدريب المصري البورسعيدي ثم اتجه لقيادة نهضة بركان المغربي الذي وصل معه لنهائي الكونفدرالية بالموسم المنصرم وخسر من الزمالك في النهائي.