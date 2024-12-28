عجمان الإماراتي يكشف حقيقة مفاوضات مروان عطية

السبت، 28 ديسمبر 2024 - 10:45

كتب : FilGoal

مروان عطية رجل مباراة الأهلي والمصري

كشف نادي عجمان الإماراتي حقيقة رغبته في التعاقد مع مروان عطية لاعب وسط الأهلي.

وترددت أنباء عن رغبة عجمان في ضم ملاوان عطية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال محمد طارق المنسق الإعلامي لنادي عجمان الإماراتي عبر إم بي سي مصر 2 : "لم نقدم أي عروض للتعاقد مع مروان عطية لاعب الأهلي والأمر لم يتم طرحه من الأساس".

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وأضاف "قائمة اللاعبين الأجانب لدينا مكتملة وليس لدينا نية لتغيير أي لاعب منهم".

أنباء تفاوض عجمان مع مروان عطية جاءت بعد أيام قليلة من ارتباط اللاعب ذاته بالانضمام لنادي الفتح السعودي.

وقال محمد الضيف مدير الإعلام والاتصال بنادي الفتح السعودي في وقت سابق عبر إم بي سي مصر 2: "مروان عطية قد يكون أحد الأسماء المطروحة لتدعيم الفريق باعتباره واحد من اللاعبين المميزين".

واستدرك "لكن ما يتردد عن اقترابه من نادي الفتح أو وجود مفاوضات متقدمة في الوقت الحالي غير صحيح. موقفنا في الدوري صعب ومن الطبيعي ارتباطنا بالتعاقد مع لاعبين جدد لتدعيم الفريق".

وزعمت صحيفة الرياض السعودية اقتراب نادي الفتح من ضم مروان عطية لاعب وسط الأهلي.

ونفى مصدر مقرب من مروان عطية لـ FilGoal.com الأنباء المنتشرة عن اقتراب اللاعب من الانتقال إلى الدوري السعودي.

وقال مصدر مقرب من مروان عطية لـ FilGoal.com: "مروان عطية لم يتلق أي عروض من الفتح السعودي أو أي فريق آخر".

وأوضح المصدر "اللاعب حاليا يركز مع الأهلي على المنافسات المقبلة".

وتوقفت منافسات الدوري السعودي للمحترفين بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج المقرر إقامتها بالكويت.

ويتذيل الفتح ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط عقب مرور 13 جولة.

ولم يحقق الفتح سوى انتصار وحيد هذا الموسم، وكان الفريق السعودي توج بلقب الدوري في 2013.

مروان عطية الأهلي عجمان
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