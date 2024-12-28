مواعيد مباريات السبت 28 ديسمبر - الدوري الإيطالي وكأس الخليج
السبت، 28 ديسمبر 2024 - 10:33
كتب : FilGoal
يختتم اليوم دور المجموعات من بطولة كأس الخليج في نسختها الـ 26.
يقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 28 ديسمبر والقنوات الناقلة.
الدوري الإيطالي
بارما × مونزا.. 4:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 2.
إمبولي × جنوى.. 4:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.
كالياري × إنتر.. 7:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.
لاتسيو × أتالانتا.. 9:45 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.
الدوري البرتغالي
بورتو × بوافيشتا.. 10:30 مساء - تطبيق شاهد.
كأس الخليج
السعودية × العراق.. 4:30 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1 وقناة الكاس.
البحرين × اليمن.. 4:30 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 2 وقناة الكاس 2.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا
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