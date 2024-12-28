مواعيد مباريات السبت 28 ديسمبر - الدوري الإيطالي وكأس الخليج

رئيس منتخب السويس يكشف لـ في الجول سببب إيقافه لمدة عام.. وخطوة منتظرة بعد القرار

كأس مصر - مدرب المنصورة لـ في الجول: سنلعب ضد بيراميدز من أجل الشهرة.. ومواجهته أصعب من الأهلي والزمالك