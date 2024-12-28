متخطيا تشيلسي.. أرسنال يفوز على إبسويتش ويصبح وصيفا لـ ليفربول

فاز أرسنال على منافسه إبسويتش بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 18 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل كاي هافيرتز هدف أرسنال الوحيد في الدقيقة 23 بعد تسديدة عقب عرضية من لياندرو تروسارد.

وغاب الدولي المصري سام مرسي عن المباراة بسبب الإيقاف.

وحافظ أرسنال على شباكه دون تلقي أي أهداف في 7 مباريات في الدوري، وكذلك أقوى خط دفاع باستقباله 16 هدفا.

ووصل أرسنال للمباراة الرابعة على التوالي دون اهتزاز شباكهم على ملعبه للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021 الماضي.

واستغل أرسنال خسارة تشيلسي في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف في الجولة ذاتها.

واستقبل تشيلسي هدف الخسارة في الدقيقة 95 عن طريق رودريجو مونيز.

وتخطى أرسنال منافسه تشيلسي بهذا الفوز ليصل للنقطة 36 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف ليفربول الذي لديه 42 نقطة ولعب مباراة أقل.

وتراجع تشيلسي ثالثا برصيد 35 نقطة وخلفه نوتينجهام فورست رابعا 34 نقطة تحت قيادة البرتغالي نونو سانتو.

بينما تجمد رصيد إبسويتش عند النقطة 12 في المركز الـ19 أي قبل الأخير.

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