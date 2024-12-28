عضو اتحاد كرة السلة يكشف لـ في الجول سبب تفاوت عقوبات مباراة الأهلي والاتحاد

السبت، 28 ديسمبر 2024 - 00:15

كتب : هاني العوضي

الأهلي - الاتحاد السكندري - كرة سلة مرتبط

كشف محمد فتحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة سبب تفاوت العقوبات الموقعة عقب مباراة الاهلي والاتحاد السكندري.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة قراراته التأديبية بشأن الأحداث التي وقعت خلال مباراة نهائي دوري المرتبط.

وحقق الأهلي اللقب على حساب الاتحاد في اللقاء الذي أقيم في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة.

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وقال محمد فتحي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة عبر FilGoal.com :عقوبات مباراة الأهلي والاتحاد جاءت متفاوتة بعد الاطلاع على تقرير مراقب المباراة".

وأضاف "جماهير الأهلي هى من بدأت بتوجيه السباب وكذلك قامت بسب حكام المباراة. جماهير الاتحاد كانت رد فعل لهتافات جماهير الأهلي ولم تهاجم الحكام".

وجاءت العقوبات كالآتي

تغريم الأهلي 75 ألف جنيه بسبب هتافات الجماهير وحظر جمهور الأهلي الحاضر للمباراة من حضور المباريات لمدة شهر عبر تطبيق "تذكرتي".

تغريم الاتحاد 25 ألف جنيه بسبب هتافات الجماهير.

تحذير الناديين بتغليظ العقوبة حال التكرار.

وحقق الأهلي بطولة دوري المرتبط لكرة السلة 2024 بعد الفوز على حساب الاتحاد السكندري 80-83.

ونجح الأهلي في التتويج باللقب للمرة الخامسة على التوالي.

كما نجح الأهلي في التتويج بلقبه العاشر متجاوزا الاتحاد السكندري الذي حصد 9 ألقاب

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