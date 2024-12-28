عبد الرحمن جبنة: المدرب طلب رحيلي ولن أستطيع اللعب مع فريق آخر في هذه الحالة

السبت، 28 ديسمبر 2024 - 00:10

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - عبد الرحمن خالد جبنة

أقر عبد الرحمن خالد جبنة لاعب الاتحاد السكندري أن نيكوديموس بابافاسيليو مدرب الفريق طلب رحيله في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال جبنة لقناة أون تايم سبورتس: "لم أتواجد رفقة الفريق في مباراة ودية سابقة كانت من المفترض أن يلعب فريق شوط والآخر الجزء الثاني من اللقاء".

وأضاف "وجه بابافاسيليو لي اللوم في لعبة أثناء مباراة ودية ورديت عليه وكان ذلك خطأ مني، لكن اعتذرت له، وتم إيقافي لمدة أسبوع وخصم مني".

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وشدد "المدرب طلب استمرار إيقافي مرة أخرى وتقبلت الأمر".

وأكمل "رفض بابافاسيليو أن أتدرب مع الفريق وبدلا من ذلك تدربت حول الملعب وفي صالة الألعاب الرياضية".

وواصل "لم أحصل على أموال من النادي، وإمام محمدين قال لي إن المدرب لا يريدني وطلب رحيلي".

وتابع "تحدثت مع رئيس النادي وعبر لي عن رغبته بعدم مغادرتي، وفي حال رحيلي سيتم على سبيل الإعارة".

وأنهى حديثه قائلا: "إذا لعبت ضد بيراميدز وصمم المدرب على رحيلي، فلن أستطيع اللعب رفقة أي فريق إذا رحلت في يناير المقبل نظرا لمشاركتي مع العربي الكويتي بداية الموسم الحالي".

وانضم جبنة للاتحاد السكندري في بداية الموسم بصفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع العربي الكويتي.

وفي وقت سابق علم FilGoal.com إن عبد الرحمن خالد جنبة سيرحل عن الاتحاد السكندي خلال فترة الانتقالات الشتوية بناء على رغبة اللاعب.

الاتحاد كان قد وقع عقوبة على جبنة في وقت سابق بإيقاف اللاعب وتغريمه 100 ألف جنيه بسبب اعتراضه على قرار المدرب بابافاسيليو باستبداله خلال مواجهة سموحة الودية.

ولم يشارك اللاعب في أي دقيقة مع الاتحاد خلال الجولات الستة الماضية.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

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