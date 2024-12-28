خبر في الجول - الكشف عن موعد عودة معلول

يستعد الأهلي لاستقبال ظهيره التونسي علي معلول العائد من الإصابة بكامل الجاهزية.

وعلم FilGoal.com أن معلول بحاجة لأسبوع حتى يصبح جاهزا للمشاركة في المباريات.

ويواصل الجهاز الفني والطبي إدخاله مع الفريق تدريجيا في التدريبات لاستعادة كامل لياقته.

وعاني علي معلول من إصابة بقطع في وتر أكيليس تعرض لها خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي.

ورفع الأهلي اسم علي معلول من قائمة الفريق للموسم الجديد، مع وضعه في قائمة الانتظار وتجديد تعاقده لمدة موسم واحد.

اللاعب التونسي صاحب الـ34 عاما انضم إلى الأهلي قادما من الصفاقسي في عام 2016.

ومنذ ذلك الحين خاض معلول 287 مباراة مع الأهلي سجل خلالهم 51 هدفا وصنع 83 آخرين.

وفي الموسم الجاري شارك معلول في 29 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع ثمانية.

وتوج معلول مع الأهلي بالدوري المصري خمس مرات ومثلهم لكأس السوبر المصري وأربعة لكأس مصر.

كما ظفر بدوري أبطال إفريقيا أربع مرات ومرتين لكأس السوبر الإفريقي.

هذا بالإضافة لحصوله على برونزية كأس العالم للأندية ثلاث مرات.

وارتدى معلول شارة قيادة الأهلي لأول مرة في مسيرته في مباراة الجونة بالدوري المصري في شهر مايو الماضي.