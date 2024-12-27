محامي الجزيري: هذه حقيقة عرض الوداد.. واللاعب يتعرض لحملة لعدم لعبه

كشف أنيس بن ميم محامي سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك عن عرض الوداد المغربي.

وقال بن ميم لقناة أون تايم سبورتس: "اللاعب لديه رواتب متأخرة حوالي 8-9 أشهر، وتعاون وصبر وساند الإدارة من قبل، وطلب من الإدارة الحصول عليها بشكل ودي أكثر من مرة".

وأضاف "هذه ليست شكوى بل إنذار للمطالبة بأمواله، خلال 15 يوما سيحق له الرحيل مجانا".

وأكمل "الجزيري وقع على تجديد عقده ويتبقى أن النادي يوثق العقد الجديد".

وواصل "اللاعب رفض تخفيض عقده الجديد بنسبة 40% في تراجع من قبل الإدارة عن الاتفاق القديم".

وأكمل "الجزيري يمر بضغوط نفسية ومادية كبيرة لمدة 6 أشهر، لكنه تحمل الزمالك".

وشدد "توجد حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الجزيري لخفض راتبه وكذلك مطالبة جروس بعدم إشراكه في المباريات".

وأنهى حديثه قائلا: "لا يوجد عرض رسمي من الوداد، وهذه مجرد أحاديث من بعض الوكلاء، اللاعب لديه عقد مع الزمالك".

ولا تعد تلك الشكوى الأولى من المهاجم ضد النادي بسبب تأخر المستحقات.

في سبتمبر الماضي تقدم الجزيري بشكوى لحل أزمة مستحقاته المتأخرة، وتوصل النادي معه لاتفاق خلال جلسة جمعته مع حازم فتوح وكيله السابق وكل من عمرو أدهم وهاني شكري وأحمد سليمان أعضاء مجلس إدارة النادي.

وخلال الجلسة تم الاتفاق على عودة الجزيري للانتظام مع الفريق في التدريبات، وحصوله على جزء كبير من مستحقاته المتأخرة على أن يتم منحه الجزء الآخر في وقت لاحق وتم تحديد مواعيد للدفع وبناء على ذلك تم الاتفاق، وتراجع التونسي في شكواه للأبيض.

لكن بسبب تأخر صرف المستحقات مجددا تقدم التونسي بإنذار للنادي قبل التوجه بشكوى جديدة.

ويعد التونسي ثالث هدافي الزمالك الأجانب تاريخيا برصيد 37 هدفا بقميص الزمالك كثالث أفضل هداف أجنبي في تاريخ النادي.

ويتصدر اليمني علي محسن ترتيب هدافي الزمالك الأجانب برصيد 47 هدفا، ويليه المغربي أشرف بنشرقي برصيد 43 هدفا.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد يوم الأحد في الجولة السابعة لمسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة متفوقا بفارق الأهداف أمام الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا والمصري.