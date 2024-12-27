الهلال يعلن إصابة الشهراني في الركبة.. وغيابه 3 أشهر
الجمعة، 27 ديسمبر 2024 - 23:04
كتب : FilGoal
أعلن نادي الهلال السعودي تفاصيل إصابة لاعبه الدولي ياسر الشهراني.
واستبعد المنتخب السعودي الشهراني من منافسات كأس الخليج بعد تعرضه للإصابة.
وكشف الهلال عن إصابة الشهراني في الرباط الخلفي للركبة.
وأوضح الهلال أن ياسر الشهراني يحتاج لتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي يمتد إلى 3 أشهر.
وتعرض الشهراني للإصابة خلال مباراة السعودية أمام البحرين ضمن الجولة الأولى من البطولة.
وخسر منتخب السعودية من البحرين 3-2، قبل أن يفوز على اليمن بالنتيجة ذاتها في الجولة الثانية.
ويخوض منتخب السعودية مواجهة مرتقبة أمام العراق غدا السبت بختام الدور المجموعات.
وتأهل منتخب البحرين عن المجموعة الثانية غلى نصف نهائي كأس الخليج في انتظار مباراة السعودية والعراق لحسم البطاقة الثانية.
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