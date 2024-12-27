أموريم: وظيفتي في خطر.. وتوقعت أن يتمتع الفريق بثقة أكبر

اعترف روبن أموريم المدير الفني لـ مانشستر يونايتد أن وظيفته في خطر بسبب النتائج السابقة.

وقال المدرب البرتغالي للصحفيين: "لا يمكن لمدرب مانشستر يونايتد أن يشعر بالراحة أبدا".

وأضاف "أنا هنا منذ شهر واحد ودربت الفريق في 4 حصص تدريبية فقط، لكننا لم نحقق الفوز، هذا هو الواقع، إذا لم أنتصر فأكون في خطر".

وأكمل "المرور باللحظات الصعبة جزء من كرة القدم وكنت أعلم أنني سأمر بها، توقعت الفوز بمباريات أكثر وأن يتمتع الفريق بثقة أكبر لفهم أفكاري".

وأنهى حديثه قائلا: "علينا الاستمرار في العمل حتى يكون هناك الوقت الكافي لتحسين الفريق".

وبسقوط مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون تصبح هذه الخسارة هي الثانية على التوالي في الدوري بعد هزيمة الجولة السابقة المفاجئة على أرضه أولد ترافورد أمام بورنموث 3-0.

كما تعد تلك الخسارة الثالثة على التوالي لـ أموريم بعد وداع بطولة كأس الرابطة من الدور ربع النهائي بالخسارة أمام توتنام 4-3.

وإجمالا تولى أموريم الفريق في 10 مباريات وفاز في 4 وتعادل مرة وخسر 5 مرات.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة.