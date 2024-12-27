خبر في الجول - عبد الرحمن جبنة يرحل عن الاتحاد في الانتقالات الشتوية

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 - 22:19

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - عبد الرحمن خالد جبنة

استقر نادي الاتحاد السكندري على رحيل عبد الرحمن خالد جبنة عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

عبد الرحمن خالد

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

وانضم جبنة للاتحاد السكندري في بداية الموسم بصفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع العربي الكويتي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عبد الرحمن خالد جنبة سيرحل عن الاتحاد السكندي خلال فترة الانتقالات الشتوية بناء على رغبة اللاعب.

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وخرج جبنة من الحسابات الفنية للمدرب بابافاسيليو المدير الفني لنادي الاتحاد.

الاتحاد كان قد وقع عقوبة على جبنة في وقت سابق بإيقاف اللاعب وتغريمه 100 ألف جنيه بسبب اعتراضه على قرار المدرب بابافاسيليو باستبداله خلال مواجهة سموحة الودية.

ولم يشارك اللاعب في أي دقيقة مع الاتحاد خلال الجولات الستة الماضية.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

عبد الرحمن جبنة الاتحاد
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