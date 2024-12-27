مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب غياب زيزو وشيكابالا عن جلسة تصوير القميص

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 - 21:59

كتب : FilGoal

الزمالك - ساجرادا - زيزو - شيكابالا

كشف مصدر من نادي الزمالك عن سبب غياب أحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" نجمي الفريق عن جلسة تصوير القميص الجديد للفريق.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "غياب زيزو وشيكابالا عن جلسة تصوير القميص الجديد لم يكن مقصودا".

وأضاف "الأمر مجرد صدفة بسبب عدم تناسب موعد التصوير معهما".

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وأوضح "زيزو كان في المغرب لحضور حفل جوائز كاف".

واختتم "اللاعبان سبق وأن حضرا جلسة تصوير سابقة لقميص السوبر الإفريقي مع نفس الشركة".

وكشف نادي الزمالك عن قميصه الجديد لموسم 2024 - 2025.

وظهر القميص الجديد بالشكل التقليدي الأبيض مع خطين حمر ولكن مع إضافة شكل القوس والسهم في تصميم الخطين الحمر.

كما تم إضافة عام 1911 عند الرقبة في إشارة إلى سنة إنشاء نادي الزمالك.

وتواجد في الإعلان عن القميص الجديد لاعبي ولاعبات الزمالك في كرة القدم واليد.

وظهر محمد عبد الشافي ظهير أيسر الزمالك، إلى جانب عمر جابر، وأحمد حمدي، ومحمود حمدي الونش، وحسام عبد المجيد، بالإضافة إلى أحمد الأحمر نجم كرة اليد في الإعلان عن القميص الجديد.

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وتعرض محمد عبد الشافي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في بداية عام 2024.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد يوم الأحد في الجولة السابعة لمسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة متفوقا بفارق الأهداف أمام الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا والمصري.

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زيزو شيكابالا الزمالك الدوري المصري
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