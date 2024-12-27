تشالهان أوجلو يكشف كواليس رده على عرض بايرن ميونيخ

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 - 21:55

كتب : FilGoal

هاكان تشالهان أوجلو - إنتر

كشف هاكان تشالهان أوجلو لاعب إنتر عن رده على عرض بايرن ميونيخ في الصيف الماضي.

وقال اللاعب التركي لصحيفة كورييري ديلو سبورت: "تحدث معي وكيل أعمالي عن عرض بايرن ميونيخ في الصيف الماضي، أوقفته وقلت له تحدث إلى إنتر وليس معي، سأفعل فقط ما يريدون".

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وأكمل "أود أن أنهي مسيرتي هنا، وأشكر الإدارة التي ساعدتني ودعمتني دائما خاصة بييرو أوزيليو".

وأنهى حديثه قائلا: "أوزيليو منحني الثقة ودعلني أفهم أنني يمكن أن أكون لاعبا مهما للفريق، لهذا السبب سيقرر إنتر مستقبلي دائما نيابة عني".

وتعاقد إنتر مع لاعب الوسط في صيف 2021 قادما من ميلان في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده.

ويعتبر بييرو أوزيليو هو المدير الرياضي لإنتر.

وحصل أوزيليو على جائزة أفضل مدير رياضي في العالم في حفل جوائز جلوب سوكر 2024.

ولعب هاكان 153 مباراة مع إنتر وسجل 32 هدفا وصنع 26 آخرين.

وحصد هاكان جائزة لاعب الموسم في الدوري الإيطالي 2024.

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