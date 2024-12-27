رومانو: يوفنتوس يخبر دانيلو بعرضه للبيع في يناير

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 - 21:33

كتب : FilGoal

دانيلو - يوفنتوس

أخبر نادي يوفنتوس قائد فريقه دانيلو بعرضه للبيع في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورت إيطاليا، فإن يوفنتوس قرر عرض المدافع البرازيلي للبيع.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 33 عاما مع يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري.

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ويوجد بند في عقد دانيلو يتيح له التجديد تلقائا حسب تحت شروط مرتبطة بالأداء.

وتأتي رغبة السيدة العجوز في بيع دانيلو بالرغم من مشاركته في 16 مباراة في جميع البطولات خلال الموسم الجاري.

ويعتبر يوفنتوس هو أكثر فريق شارك دانيلو رفقته مباريات بواقع 213 لقاء.

وسجل دانيلو طوال مسيرته مع يوفنتوس 9 أهداف وصنع 14 آخرين.

وحصل دانيلو مع يوفنتوس على بطولة الدوري الإيطالي والسوبر المحلي مرة واحدة ومرتين كأس إيطاليا.

يوفنتوس دانيلو الدوري الإيطالي
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