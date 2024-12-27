تشكيل أرسنال – جابرييل جيسوس يقود الهجوم ضد إبسويتش

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه إبسويتش في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 18 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويقود جابرييل جيسوس هجوم الفريق رفقة جابرييل مارتينيلي ولياندرو تروسارد.

وعلى الجانب الآخر يغيب الدولي المصري سام مرسي عن قائمة الفريق بسبب الإيقاف.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: يورين تيمبر – ويليام ساليبا – جابرييل ماجاليس – مايلس لويس سكيلي

خط الوسط: ديكلان رايس – كاي هافيرتز – مارتن أوديجارد

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي – ليانردو تروسارد – جابرييل جيسوس

ويحتل أرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة.

بينما يأتي إبسويتش في المركز الـ19 أي قبل الأخير برصيد 12 نقطة.