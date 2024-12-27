تشكيل أرسنال – جابرييل جيسوس يقود الهجوم ضد إبسويتش
الجمعة، 27 ديسمبر 2024 - 21:14
كتب : FilGoal
أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه إبسويتش في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 18 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
ويقود جابرييل جيسوس هجوم الفريق رفقة جابرييل مارتينيلي ولياندرو تروسارد.
وعلى الجانب الآخر يغيب الدولي المصري سام مرسي عن قائمة الفريق بسبب الإيقاف.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: دافيد رايا
خط الدفاع: يورين تيمبر – ويليام ساليبا – جابرييل ماجاليس – مايلس لويس سكيلي
خط الوسط: ديكلان رايس – كاي هافيرتز – مارتن أوديجارد
خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي – ليانردو تروسارد – جابرييل جيسوس
ويحتل أرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة.
بينما يأتي إبسويتش في المركز الـ19 أي قبل الأخير برصيد 12 نقطة.
نرشح لكم
مستثنى من قواعده.. تقرير: ليفربول يتوصل لاتفاق لتجديد عقد صلاح مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(0) إبسويتش.. جوووووول هافيرتز تشالهان أوجلو يكشف كواليس رده على عرض بايرن ميونيخ رومانو: يوفنتوس يخبر دانيلو بعرضه للبيع في يناير فينيسيوس: أنا الأفضل طالما أن كريستيانو قال ذلك رونالدو: فينيسيوس استحق الكرة الذهبية.. وجوائز جلوب سوكر أكثر نزاهة منافس بيراميدز - الترجي يعلن أول صفقاته بالميركاتو الشتوي جلوب سوكر - من يحتاج الكرة الذهبية؟ فينيسيوس جونيور أفضل لاعب في العالم