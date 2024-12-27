فينيسيوس: أنا الأفضل طالما أن كريستيانو قال ذلك

أبدى فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد امتنانه لكلمات كريستيانو رونالدو أسطورة الميرينجي ونجم النصر السعودي حاليا على هامش حفل جلوب سوكر.

جاء ذلك مع تسلمه لجائزة أفضل لاعب حيث سألته مقدمة الحفل: "من يحتاج للكرة الذهبية؟ ماذا تعني حين تسمع كريستيانو يقول أشياء كهذه عنك"؟

فرد فينيسيوس قائلا: "إذا قال كريستيانو إني الأفضل فأنا كذلك لأنه مثلي الأعلى مع نيمار".

وأضاف "أتشرف بالفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم وقدوتاي يشاهداني هنا".

وأوضح "هذا شرف لي أن أرافقهم وأن أحقق أشياء عظيمة في الموسم".

واختتم "الفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم هو شرف لي".

وكان رونالدو قد قال: "في رأيي فينيسيوس جونيور استحق الفوز بالكرة الذهبية. هذا لم يكن عدلا وأقول ذلك هنا أمام الجميع".

وأوضح "لقد منحوها لرودري الذي يستحقها أيضا، ولكن أعتقد أنهم كانوا يجب أن يمنحوها لفينيسيوس لأنه فاز بدوري الأبطال وسجل هدفًا في النهائي".

وأكمل "الأمور الأخرى بالنسبة لي لا تهم. حين يستحق أحد يجب أن تمنحها لمن يستحق، ولكن هذا الحفل (الكرة الذهبية) دائمًا ما يفعل نفس الشيء، ولهذا أحب جلوب سوكر لأنكم تقدمون جوائز نزيهة".

وتوج فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في العالم في حفل جلوب سوكر المقام في الإمارات العربية المتحدة.

وتفوق فينيسيوس جونيور على 17 لاعبا، بينهم محمد صلاح نجم ليفربول، ورودري نجم مانشستر سيتي الفائز بالكرة الذهبية، والعديد من رفاق مدريد مثل داني كارباخال وتوني كروس وجود بيلينجهام وكيليان مبابي.

هذه القائمة الكبرى حضر منها 3 لاعبين فقط، وهم كريستيانو رونالدو وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام.

وبذلك يجمع فينيسيوس جونيور في الحفل بين جائزة أفضل لاعب وأفضل مهاجم.

وبعد تتويجه بالجائزة قالت له مقدمة الحفل: "من يحتاج الكرة الذهبية بينما يشهد لك كريستيانو رونالدو"؟

وخسر فيني جائزة الكرة الذهبية لصالح رودري نجم مانشستر سيتي.

وكان فينيسيوس قد حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024 من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتوج فينيسيوس ببطولة دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس إنتركونتننتال والدوري الإسباني.

وأحرز الجناح البالغ من العمر 24 عاما 13 هدفا في 20 مباراة بالإضافة إلى صناعته 9 أهداف أخرى.

رونالدو هو الأكثر فوزا بهذه الجائزة برصيد 6 مرات، في 2011 و2014 و2016 و2017 و2018 مع ريال مدريد، و2019 مع يوفنتوس.