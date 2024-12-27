رونالدو: فينيسيوس استحق الكرة الذهبية.. وجوائز جلوب سوكر أكثر نزاهة

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 - 20:30

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر

صوب كريستيانو رونالدو أسطورة كرة القدم ونجم النصر، سهامه نحو الدوري الفرنسي مجددا معتبرا الدوري السعودي أقوى منه، كما تحدث عن موقفه مما يحدث في مانشستر يونايتد، وخسارة فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد لجائزة الكرة الذهبية.

وقال رونالدو خلال حفل جلوب سوكر: "التقدم كبير للغاية في السعودية وأنا سعيد بوجودي هناك. الدوري لا يزال ينمو والعديد من اللاعبين ينتقلون هناك، والبنية التحتية تتحسن".

وعن تصريحه السابق أن الدوري السعودي أقوى من الفرنسي قال: "هذا سهل وواضح. لا أقول هذا لأني ألعب في السعودية".

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وأوضح "أنا لا أبالي بما يعتقده الناس، ولكن يجب أن يذهبوا ويلعبوا هناك ليروا كيف هو أن تركض في حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية. لا تصدق كلامي وجرب بنفسك".

وتابع "فرنسا عبارة عن باريس سان جيرمان، بقية الفرق منتهية".

وعن المرشحين لدوري الأبطال قال: "إذا كان يجب الرهان على من سيفوز بدوري الأبطال مجددا سأراهن على ريال مدريد".

وأضاف "ملعب سانتياجو بيرنابيو له هالة مختلفة وكل الفرق تخاف حين تلعب هناك".

وتابع "لا تعتبر ريال مدريد ميتا أبدا لأنه سيعود دائما، وكذلك مانشستر سيتي وسنرى ما سيحدث".

وعن خطته بعد الاعتزال قال: "لدي طريقتي المختلفة في النظر للأشياء، أنا لن أصبح مدربا، ولا رئيس لنادٍ، بل ربما مالك لأحد الأندية".

وعن مانشستر يونايتد الآن قال: "أحب مانشستر يونايتد وأريد الأفضل لهم. المشكلة ليست في المدرب. روبن أموريم قام بعمل رائع مع سبورتنج لشبونة، ولكن الدوري الإنجليزي صعب للغاية. هذه العاصفة ستمر وستشرق الشمس من جديد".

وكشف "إذا أصبحت مالك مانشستر يونايتد سأعدل ما يلزم. لكنني ما زلت شابا ولدي العديد من الخطط والأحلام أمامي،ـ ولكن سجلوا كلماتي: سأصبح مالكا لنادٍ كبير".

وبعد تسلمه لجائزة الهداف التاريخي لكرة القدم قال: "في رأيي فينيسيوس جونيور استحق الفوز بالكرة الذهبية. هذا لم يكن عدلا وأقول ذلك هنا أمام الجميع".

وأوضح "لقد منحوها لرودري الذي يستحقها أيضا، ولكن أعتقد أنهم كانوا يجب أن يمنحوها لفينيسيوس لأنه فاز بدوري الأبطال وسجل هدفًا في النهائي".

وأكمل "الأمور الأخرى بالنسبة لي لا تهم. حين يستحق أحد يجب أن تمنحها لمن يستحق، ولكن هذا الحفل (الكرة الذهبية) دائمًا ما يفعل نفس الشيء، ولهذا أحب جلوب سوكر لأنكم تقدمون جوائز نزيهة".

رونالدو في الموسم الحالي لعب مع النصر 19 مباراة سجل 16 هدفا وصنع 3.

وفي الموسم الماضي سجل 44 هدفا في 45 مباراة بجميع المسابقات، وحطم الرقم القياسي لهداف الدوري السعودي في موسم واحد برصيد 35 هدفا.

النجم الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، في 2008 و2013 و2014 و2016 و2017، يلعب في صفوف النصر منذ يناير 2023.

وبدأ رونالدو مسيرته الكروية في سبورتينج لشبونة، الذي انتقل منه إلى مانشستر يونايتد في 2003 الذي حقق معه دوري الأبطال الأول في مسيرته عام 2008.

وبعد 6 سنوات انتقل إلى ريال مدريد كأغلى لاعب في التاريخ آنذاك في 2009، وقضى معه 9 سنوات، حقق خلالها 4 ألقاب لدوري الأبطال.

وفي 2018 انتقل إلى يوفنتوس الذي قضى معه 3 سنوات، ثم عاد إلى مانشستر يونايتد في 2021، ليغادره بعد موسم ونصف إثر خلافاته الشهيرة مع المدرب آنذاك إريك تين هاج.

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