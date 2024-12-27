الكونغولي ميسي حكما لمباراة بيراميدز والترجي في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 - 20:21

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي - بيراميدز

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، نادي بيراميدز بطاقم حكام مباراة الفريق ضد الترجي التونسي.

ويلعب بيراميدز ضد الترجي يوم 5 يناير ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وسيقود طاقم تحكيم كونغولي يقيادة حكم الساحة ميسي جيسي أوفيد نكونكو، ويعاونه الثنائي ستيفين موتاسي مويو ومالوندي شاني يانيس.

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يبراميدز يلعب ضمن المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا رفقة الترجي وساجرادا الأنجولي ودجوليبا المالي.

ويلتقي الترجي أمام بيراميدز في القاهرة بالجولة الرابعة لمجموعة دوري الأبطال يوم 5 يناير.

ويتصدر الترجي المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط يليه بيراميدز بـ4 نقاط، ثم ساجرادا الأنجولي نقطتين، ويتذيل المجموعة دجوليبا المالي بنقطتين.

وحقق الترجي الفوز على بيراميدز بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة التي أقيمت في تونس.

الترجي بيراميدز دوري أبطال إفريقيا
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