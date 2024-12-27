منافس بيراميدز - الترجي يعلن أول صفقاته بالميركاتو الشتوي
الجمعة، 27 ديسمبر 2024 - 20:21
كتب : FilGoal
أعلن نادي الترجي التونسي أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وكشف الترجي عن تعاقده مع إلياس بوزيان لمدة موسمين ونصف الموسم.
وانضم بوزيان لصفوف الترجي قادما من صفوف نادي فاستيراس السويدي.
ويجيد بوزيان (27 عاما) اللعب في مركز الظهير الأيمن ويملك الجنسيتين التونسية والسويدية.
الترجي يلعب ضمن المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا رفقة بيراميدز وساجرادا الأنجولي ودجوليبا المالي.
ويلتقي الترجي أمام بيراميدز في القاهرة بالجولة الرابعة لمجموعة دوري الأبطال يوم 5 يناير.
ويتصدر الترجي المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط يليه بيراميدز بـ4 نقاط، ثم ساجرادا الأنجولي نقطتين، ويتذيل المجموعة دجوليبا المالي بنقطتين.
وحقق الترجي الفوز على بيراميدز بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة التي أقيمت في تونس.
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