وكيله: الهلال لن يتخلى عن لودي من أجل نيمار

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 - 20:00

كتب : FilGoal

رينان لودي - الهلال السعودي

شدد بابلو ميراندا وكيل أعمال البرازيلي رينان لودي لاعب الهلال على استمرار موكله ضمن صفوف الفريق السعودي.

وترددت انباء عن رغبة الهلال في إسقاط اسم لودي من قائمة الفريق المحلية من أجل إعادة قيد نيمار جونيور.

وقال ميراندا عبر صحيفة الرياضية السعودية: "عقدت جلسة مع مسؤولي الهلال وأبلغوني أنهم سعداء بمستوى رينان لودي وليس هناك نية لرحيله في يناير المقبل"ظ

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وأضاف "لودي أيضا سعيد ببقائه مع الهلال، وسجل الأهداف، وأسهم في صناعة عدد من الأهداف والتمريرات الحاسمة، ويريد أن يقدم الأفضل في الفترة القادمة".

وتابع وكيل اللاعب البرازيلي "رينان يريد اللعب في كأس العالم للأندية وتحقيق دوري أبطال آسيا مع الهلال. على الرغم من أن الكثيرين سيقولون عكس ذلك، لكنني أؤكد أن لودي باقٍ مع الهلال".

لودي لعب مع الهلال 21 مباراة بالموسم الحالي وساهم في 8 أهداف، إذ سجل هدفين وصنع 6 آخرين.

وبات الهلال مطالبا بإسقاط اسم احد لاعبيه الاجانب من أجل إعادة قيد نيمار في القائمة المحلية بعد تعافيه من الإصابة وعودته لصفوف الفريق.

ويضم الهلال بين صفوفه كل من: المغربي ياسين بونو، والثنائي البرتغالي جواو كانسيلو وروبن نيفيز، والسنغالي كاليدو كوليبالي، والثنائي الصربي سيرجي سافيتش وألكسندر ميتروفيتش والثنائي البرازيلي لودي ومالكوم.

وتسمح لوائح الدوري السعودي بقيد 8 لاعبين أجانب فوق السن وهذا ما يعني حاجة الهلال لإسقاط اسم أحد لاعبيه الأجانب لإعادة قيد نيمار.

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