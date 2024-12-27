حادث سير لـ عمر كمال دون إصابته

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 - 19:52

كتب : FilGoal

عمر كمال وإمام عاشور - مران الأهلي

تعرض عمر كمال بعد الواحد لاعب الأهلي لحادث سير دون إصابته.

عمر كمال

النادي : الأهلي

الأهلي

ونشر عمر كمال صور لسيارته عقب حادث السير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

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وكان اللاعب البالغ من العمر 31 عاما قد تعرض لإصابة في وقت سابق بجرح في يده.

عاد لقائمة الأهلي في المباراة الماضية ضد المصري بعد غيابه بسبب الإصابة.

وهزم الأهلي منافسه المصري بهدفين دون رد على ملعب برج العرب في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، وينضم إلى 4 فرق أخرى عند النقطة 11.

وشارك عمر كمال بشكل أساسي حتى الدقيقة 68 وتم استبداله بـ خالد عبد الفتاح.

بذلك يحتل الأهلي المركز الثاني بفارق الأهداف عن الزمالك، ويليهما بيراميدز وسيراميكا كليوباترا والمصري، ولكل منهم 11 نقطة.

ويملك الأهلي مباراة مؤجلة أمام سموحة سيلعبها في 7 يناير المقبل.

الأهلي عمر كمال عبد الواحد المصري الدوري المصري
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