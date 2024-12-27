جلوب سوكر - من يحتاج الكرة الذهبية؟ فينيسيوس جونيور أفضل لاعب في العالم

توج فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في العالم في حفل جلوب سوكر المقام في الإمارات العربية المتحدة.

وتفوق فينيسيوس جونيور على 17 لاعبا، بينهم محمد صلاح نجم ليفربول، ورودري نجم مانشستر سيتي الفائز بالكرة الذهبية، والعديد من رفاق مدريد مثل داني كارباخال وتوني كروس وجود بيلينجهام وكيليان مبابي.

وجاءت قائمة المرشحين كالتالي:

فينيسيوس جونيور

محمد صلاح

توني كروس

رودري

داني كارباخال

جود بيلينجهام

أنطوان جريزمان

كول بالمر

كريستيانو رونالدو

فيكتور جيوكوريس

إرلينج هالاند

ليونيل ميسي

روبرت ليفاندوفسكي

لامين يامال

هاري كين

لاوتارو مارتينيز

كيليان مبابي

أديمولا لوكمان

هذه القائمة الكبرى حضر منها 3 لاعبين فقط، وهم كريستيانو رونالدو وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام.

وبذلك يجمع فينيسيوس جونيور في الحفل بين جائزة أفضل لاعب وأفضل مهاجم.

وبعد تتويجه بالجائزة قالت له مقدمة الحفل: "من يحتاج الكرة الذهبية بينما يشهد لك كريستيانو رونالدو"؟

وخسر فيني جائزة الكرة الذهبية لصالح رودري نجم مانشستر سيتي.

وكان فينيسيوس قد حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024 من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتوج فينيسيوس ببطولة دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس إنتركونتننتال والدوري الإسباني.

وأحرز الجناح البالغ من العمر 24 عاما 13 هدفا في 20 مباراة بالإضافة إلى صناعته 9 أهداف أخرى.

رونالدو هو الأكثر فوزا بهذه الجائزة برصيد 6 مرات، في 2011 و2014 و2016 و2017 و2018 مع ريال مدريد، و2019 مع يوفنتوس.