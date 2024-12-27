جلوب سوكر – ليس له مثيل.. لامين يامال أفضل لاعب صاعد في العالم

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 - 19:23

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة

حصل لامين يامال لاعب برشلونة على جائزة أفضل لاعب صاعد في العالم من جلوب سوكر 2024.

لامين يامال

النادي : برشلونة

برشلونة

ونافس يامال في الجائزة كل من:

أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد

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أردا جولر لاعب ريال مدريد

كينان يلديز لاعب يوفنتوس

كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد

وقدم يامال عاما رائعا إذ حصل على بطولة يورو 2024 منتخب إسبانيا.

وحصد يامال أيضا جائزة أفضل لاعب شاب في بطولة يورو النسخة الأخيرة.

وصنع يامال الهدف الأول الذي سجله نيكو ويليامز في فوز إسبانيا على إنجلترا 2-1 في نهائي البطولة.

وعلى الجانب الآخر يلعب يامال المباراة في سن الـ17 ويوما واحدا فقط، وبالتالي كسر رقم بيليه في المشاركة في نهائي بطولة كبرى، ليكون الأصغر في التاريخ.

مشاركته مع إسبانيا في المباراة الافتتاحية لبطولة يورو 2024 ضد كرواتيا كان الأصغر في تاريخ البطولة.

وصنع هدفا ضد كرواتيا ليكون أصغر لاعب يصنع هدفا في تاريخ البطولة.

ويعتبر لاعب برشلونة أصغر لاعب في تاريخ البطولة يشارك في دور نصف النهائي وذلك ضد فرنسا.

وبهدفه أصبح أصغر لاعب يسجل في نصف نهائي للبطولة الأوروبية.

ورغم عدم فوزه بأي بطولة مع برشلونة في الموسم الماضي، إلا أنه يعتبر اللاعب الأهم للفريق حتى الآن.

لامين يامال برشلونة الدوري الإسباني إسبانيا
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