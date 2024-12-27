جلوب سوكر - متفوقا على رودري وكروس.. بيلينجهام أفضل لاعب وسط في العالم 2024

حصد الإنجليزي جود بيلينجهام نجم ريال مدريد، جائزة أفضل لاعب وسط في العالم عن عام 2024 في حفل جوائز جلوب سوكر.

جود بيلينجهام النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وتستضيف الإمارات، اليوم 27 ديسمبر 2024 حفل توزيع جوائز جلوب سوكر.

ونال بيلينجهام جائزة أفضل لاعب وسط في العالم عن 2024 متفوقا على رودري نجم مانشستر سيتي وكول بالمر لاعب تشيلسي.

كما تفوق بيلينجهام على زميله السابق في ريال مدريد، الألماني المعتزل توني كروس، والتركي هاكان تشالهان أوجلو نجم إنتر.

وكان ريال مدريد قد توج بجائزة أفضل نادٍ في العالم في الحفل ذاته المقام في الإمارات العربية المتحدة.

وبذلك يفوز ريال مدريد بالجائزة للمرة الخامسة، بعد 2014 و2016 و2017 و2022.

كما فاز فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بجائزة أفضل رئيس نادٍ، ووجه شكره برسالة عبر الفيديو.

وفاز بيريز بالجائزة للمرة الرابعة، بعد 2014 و2016 و2022.

وعاش ريال مدريد نهاية مميزة لموسم 2023-2024.

جاء ذلك حيث توج الملكي بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

كذلك فاز الميرينجي بكأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس إنتركونتيننتال في ختام العام.