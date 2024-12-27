جلوب سوكر - متفوقا على صلاح.. فينيسيوس أفضل مهاجم في العالم

تفوق فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد على محمد صلاح جناح ليفربول في جائزة جلوب سوكر 2024.

وحصل فينيسيوس على جائزة أفضل مهاجم في العالم متفوقا على الدولي المصري.

ونافس البرازيلي كل من:

إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي

لامين يامال لاعب برشلونة

هاري كين لاعب بايرن ميونيخ

وكان فينيسيوس قد حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024 من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتوج فينيسيوس ببطولة دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس إنتركونتننتال والدوري الإسباني.

وأحرز الجناح البالغ من العمر 24 عاما 13 هدفا في 20 مباراة بالإضافة إلى صناعته 9 أهداف أخرى.