جلوب سوكر - فريد من نوعه بالأرقام.. أنشيلوتي يفوز بجائزة أفضل مدرب

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 - 19:06

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد

توج كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بجائزة أفضل مدرب في العالم من حفل جوائز جلوب سوكر في الإمارات العربية المتحدة.

وتسلم إيميليو بوتراجينيو أسطورة ريال مدريد ومدير العلاقات المؤسسية بالنادي حاليا الجائزة نيابة عنه.

وقال أنشيلوتي في رسالة مسجلة بالفيديو: "آسف على عدم التواجد معكم الليلة. شكرا لكم على هذه الجائزة".

وأضاف "أنا فخور بهذا فقد كان عاما مذهلا، وأشكر النادي واللاعبين وأتمنى أن نواصل القتال والمنافسة في الموسم التالي".

أنشيلوتي هو المدرب الوحيد الذي فاز بالجائزة أكثر من مرة بالفعل، وصار أول من يفوز بها 3 مرات.

وهذه المرة الخامسة التي يفوز فيها مدرب ريال مدريد بالجائزة، ويملك كارلو 3 من هذه.

الجائزة بدأت عام 2012 مع جوزيه مورينيو حين كان مدرب ريال مدريد.

وفي 2013 توج أنطونيو كونتي مدرب يوفنتوس آنذاك بالجائزة، ثم فاز كارلو في 2014، وتلاه مارك فيلموتس مع بلجيكا في 2015.

فيرناندو سانتوس مع البرتغال كان الفائز في 2016، ثم زين الدين زيدان مع مدريد في 2017، ثم ديدييه ديشامب في 2018 مع منتخب فرنسا.

وفي 2019 توج يورجن كلوب بالجائزة حين كان مدرب ليفربول، ثم هانزي فليك مع بايرن ميونيخ في 2020، ثم روبرتو مانشيني في 2021 مع إيطاليا.

وأخيرا فاز أنشيلوتي في 2022، ثم توج بها بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في العام الماضي.

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