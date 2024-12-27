جلوب سوكر - ريال مدريد نادي العام.. وبيريز أفضل رئيس للمرة الرابعة
الجمعة، 27 ديسمبر 2024 - 18:59
كتب : FilGoal
توج ريال مدريد بجائزة أفضل نادٍ في العالم في حفل جوائز جلوب سوكر المقام في الإمارات العربية المتحدة.
وتسلم خوسيه أنخيل سانشيز الرئيس التنفيذي للنادي هذه الجائزة.
وبذلك يفوز ريال مدريد بالجائزة للمرة الخامسة، بعد 2014 و2016 و2017 و2022.
كما فاز فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بجائزة أفضل رئيس نادٍ، ووجه شكره برسالة عبر الفيديو.
وفاز بيريز بالجائزة للمرة الرابعة، بعد 2014 و2016 و2022.
وعاش ريال مدريد نهاية مميزة لموسم 2023-2024.
جاء ذلك حيث توج الملكي بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.
كذلك فاز الميرينجي بكأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس إنتركونتيننتال في ختام العام.
نرشح لكم
جلوب سوكر - من يحتاج الكرة الذهبية؟ فينيسيوس جونيور أفضل لاعب في العالم جلوب سوكر – ليس له مثيل.. لامين يامال أفضل لاعب صاعد في العالم جلوب سوكر - متفوقا على رودري وكروس.. بيلينجهام أفضل لاعب وسط في العالم 2024 جلوب سوكر - متفوقا على صلاح.. فينيسيوس أفضل مهاجم في العالم جلوب سوكر - فريد من نوعه بالأرقام.. أنشيلوتي يفوز بجائزة أفضل مدرب بطاقة جديدة لـ سعود عبد الحميد في EA FC 25 سلوت يشيد بـ ثلاثي ليفربول رغم مفاوضات التجديد سكاي إيطاليا: ديلي ألي يبدأ التدريب منفردا للانضمام إلى كومو
أخر الأخبار
حادث سير لـ عمر كمال دون إصابته 28 دقيقة | الدوري المصري