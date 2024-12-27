جلوب سوكر - ريال مدريد نادي العام.. وبيريز أفضل رئيس للمرة الرابعة

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 - 18:59

كتب : FilGoal

مبابي - فينيسيوس - بيلينجهام - رودريجو - ريال مدريد - نهائي إنتركونتيننتال

توج ريال مدريد بجائزة أفضل نادٍ في العالم في حفل جوائز جلوب سوكر المقام في الإمارات العربية المتحدة.

وتسلم خوسيه أنخيل سانشيز الرئيس التنفيذي للنادي هذه الجائزة.

وبذلك يفوز ريال مدريد بالجائزة للمرة الخامسة، بعد 2014 و2016 و2017 و2022.

كما فاز فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بجائزة أفضل رئيس نادٍ، ووجه شكره برسالة عبر الفيديو.

وفاز بيريز بالجائزة للمرة الرابعة، بعد 2014 و2016 و2022.

وعاش ريال مدريد نهاية مميزة لموسم 2023-2024.

جاء ذلك حيث توج الملكي بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

كذلك فاز الميرينجي بكأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس إنتركونتيننتال في ختام العام.

ريال مدريد بيريز جلوب سوكر
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