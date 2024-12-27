جلوب سوكر - متفوقا على الأهلي.. العين الإماراتي أفضل ناد في الشرق الأوسط 2024

نال نادي العين الإماراتي جائزة أفضل ناد في الشرق الأوسط عن عام 2024 في حفل جوائز جلوب سوكر.

وتستضيف الإمارات، اليوم 27 ديسمبر 2024 حفل توزيع جوائز جلوب سوكر.

وتفوق العين الإماراتي على النادي الأهلي والنصر والهلال السعوديين في سباق أفضل ناد في الشرق الأوسط.

وكان الأهلي قد حصل على الجائزة ذاتها في العام الماضي 2023.

وتسلم المغربي سفيان رحيمي نجم نادي العين الجائزة المقدمة من جلوب سوكر.

الزعيم.. الأفضل في الشرق الأوسط! 🏆💜 نادي العين يتوج بجائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط 2024 ضمن جوائز جلوب سوكر 🌟#جلوب_سوكر | #GlobeSoccer pic.twitter.com/fkpLHwhGNz — نادي العين (@alainfcae) December 27, 2024

وتوج العين بلقب النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، وضمن التواجد في منافسات كاس العالم للأندية 2024.

ويتواجد العين ضمن المجموعة السابعة رفقة أندية الوداد ومانشستر سيتي ويوفنتوس.

ويقام كأس العالم للأندية لأول مرة بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في التاريخ خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين

وتنطلق البطولة يوم 15 يونيو 2025 بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة القائد ليونيل ميسي على ملعب هارد روك.