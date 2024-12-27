جلوب سوكر - متفوقا على الأهلي.. العين الإماراتي أفضل ناد في الشرق الأوسط 2024

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 - 18:55

كتب : FilGoal

سفيان رحيمي نادي العين - جلوب سوكر

نال نادي العين الإماراتي جائزة أفضل ناد في الشرق الأوسط عن عام 2024 في حفل جوائز جلوب سوكر.

وتستضيف الإمارات، اليوم 27 ديسمبر 2024 حفل توزيع جوائز جلوب سوكر.

وتفوق العين الإماراتي على النادي الأهلي والنصر والهلال السعوديين في سباق أفضل ناد في الشرق الأوسط.

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وكان الأهلي قد حصل على الجائزة ذاتها في العام الماضي 2023.

وتسلم المغربي سفيان رحيمي نجم نادي العين الجائزة المقدمة من جلوب سوكر.

وتوج العين بلقب النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، وضمن التواجد في منافسات كاس العالم للأندية 2024.

ويتواجد العين ضمن المجموعة السابعة رفقة أندية الوداد ومانشستر سيتي ويوفنتوس.

ويقام كأس العالم للأندية لأول مرة بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في التاريخ خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين

وتنطلق البطولة يوم 15 يونيو 2025 بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة القائد ليونيل ميسي على ملعب هارد روك.

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