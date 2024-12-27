جلوب سوكر - جائزتان للتاريخي.. كريستيانو رونالدو الأفضل في الشرق الأوسط

فاز كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط خلال حفل جوائز جلوب سوكر.

الحفل المقام في الإمارات العربية المتحدة، شهد احتفاظ صاروخ ماديرا بالجائزة المستحدثة في العام الماضي، للمرة الثانية على التوالي.

وبعد ذلك توج رونالدو بجائزة الهداف التاريخي لكرة القدم، بعد أن وصل إلى 916 هدفا في مسيرته.

رونالدو في الموسم الحالي لعب مع النصر 19 مباراة سجل 16 هدفا وصنع 3.

وفي الموسم الماضي سجل 44 هدفا في 45 مباراة بجميع المسابقات، وحطم الرقم القياسي لهداف الدوري السعودي في موسم واحد برصيد 35 هدفا.

النجم الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، في 2008 و2013 و2014 و2016 و2017، يلعب في صفوف النصر منذ يناير 2023.

وبدأ رونالدو مسيرته الكروية في سبورتينج لشبونة، الذي انتقل منه إلى مانشستر يونايتد في 2003 الذي حقق معه دوري الأبطال الأول في مسيرته عام 2008.

وبعد 6 سنوات انتقل إلى ريال مدريد كأغلى لاعب في التاريخ آنذاك في 2009، وقضى معه 9 سنوات، حقق خلالها 4 ألقاب لدوري الأبطال.

وفي 2018 انتقل إلى يوفنتوس الذي قضى معه 3 سنوات، ثم عاد إلى مانشستر يونايتد في 2021، ليغادره بعد موسم ونصف إثر خلافاته الشهيرة مع المدرب آنذاك إريك تين هاج.