جلوب سوكر - جائزتان للتاريخي.. كريستيانو رونالدو الأفضل في الشرق الأوسط

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 - 18:55

كتب : FilGoal

و

فاز كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط خلال حفل جوائز جلوب سوكر.

الحفل المقام في الإمارات العربية المتحدة، شهد احتفاظ صاروخ ماديرا بالجائزة المستحدثة في العام الماضي، للمرة الثانية على التوالي.

وبعد ذلك توج رونالدو بجائزة الهداف التاريخي لكرة القدم، بعد أن وصل إلى 916 هدفا في مسيرته.

رونالدو في الموسم الحالي لعب مع النصر 19 مباراة سجل 16 هدفا وصنع 3.

وفي الموسم الماضي سجل 44 هدفا في 45 مباراة بجميع المسابقات، وحطم الرقم القياسي لهداف الدوري السعودي في موسم واحد برصيد 35 هدفا.

النجم الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، في 2008 و2013 و2014 و2016 و2017، يلعب في صفوف النصر منذ يناير 2023.

وبدأ رونالدو مسيرته الكروية في سبورتينج لشبونة، الذي انتقل منه إلى مانشستر يونايتد في 2003 الذي حقق معه دوري الأبطال الأول في مسيرته عام 2008.

وبعد 6 سنوات انتقل إلى ريال مدريد كأغلى لاعب في التاريخ آنذاك في 2009، وقضى معه 9 سنوات، حقق خلالها 4 ألقاب لدوري الأبطال.

وفي 2018 انتقل إلى يوفنتوس الذي قضى معه 3 سنوات، ثم عاد إلى مانشستر يونايتد في 2021، ليغادره بعد موسم ونصف إثر خلافاته الشهيرة مع المدرب آنذاك إريك تين هاج.

كريستيانو رونالدو جلوب سوكر
نرشح لكم
جلوب سوكر - جيسوس أفضل مدرب في الشرق الأوسط 2024 تقرير سعودي: الرائد يقترب من حسم صفقة بوزوق كأس الخليج - مدرب العراق: البحرين الأفضل في البطولة.. والضغط طبيعي قبل لقاء السعودية كأس الخليج - رينار: أنا معزول عن الإعلام وأفكر فقط في كرة القدم "بالذكاء الاصطناعي".. التركي فاتح تريم مديرا فنيا لـ الشباب السعودي السعودية تفوز بشرف تنظيم خليجي 27 تقرير: الشباب السعودي يتمم اتفاقه مع فاتح تريم كأس الخليج - الإصابات تواصل ضرب المنتخب السعودي
أخر الأخبار
جلوب سوكر - من يحتاج الكرة الذهبية؟ فينيسيوس جونيور أفضل لاعب في العالم 14 دقيقة | الدوري الإسباني
جلوب سوكر – ليس له مثيل.. لامين يامال أفضل لاعب صاعد في العالم 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
جلوب سوكر - متفوقا على رودري وكروس.. بيلينجهام أفضل لاعب وسط في العالم 2024 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
جلوب سوكر - متفوقا على صلاح.. فينيسيوس أفضل مهاجم في العالم 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
جلوب سوكر - جيسوس أفضل مدرب في الشرق الأوسط 2024 33 دقيقة | الوطن العربي
جلوب سوكر - فريد من نوعه بالأرقام.. أنشيلوتي يفوز بجائزة أفضل مدرب 36 دقيقة | الدوري الإسباني
جلوب سوكر - ريال مدريد نادي العام.. وبيريز أفضل رئيس للمرة الرابعة 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
جلوب سوكر - متفوقا على الأهلي.. العين الإماراتي أفضل ناد في الشرق الأوسط 2024 47 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد هدفه أمام ليستر سيتي.. صلاح يحقق رقما استثنائيا في الدوري الإنجليزي 2 الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي.. رقم قياسي جديد لـ صلاح قبل أعياد الميلاد 3 ترتيب محمد صلاح في قائمة الأرقام القياسية للدوري الإنجليزي 4 بمشاركة سام مرسي.. هاتريك إيزاك يقود نيوكاسل للفوز على إبسويتش برباعية