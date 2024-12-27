كأس الخليج – الكويت وعمان إلى نصف النهائي وإقصاء الإمارات وقطر في الوقت القاتل
الجمعة، 27 ديسمبر 2024 - 18:53
كتب : FilGoal
تعادل منتخب الكويت مع منافسه قطر بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في ختام دور المجموعات من كأس الخليج 26.
واشتعلت المجموعة بوضع قطر والإمارات الصعب قبل المباراة الأخيرة من دور المجموعات.
وكان وضع منتخب قطر والإمارات يحتم على الفريقين الفوز للتأهل إلى نصف النهائي.
وسجل محمد دحام هدف الكويت من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة، بينما أحرز محمد مونتاري هدف قطر.
وأحرز منتخب قطر هدفا في الدقيقة 38 لكن لم يحتسب بداعي وجود خطأ لصالح الحارس.
وسدد دحام كرة قوية في الدقيقة 61 لكن ارتطمت في القائم الأيمن، قبل أن يعود ويسجل هدف الصدارة لبلاده.
وفي الوقت القاتل تعادل قطر عن طريق مونتاري في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.
وبذلك التعادل حرم الكويت منافسه قطر من التأهل إلى نصف النهائي وظل منتخب العنابي في المركز الرابع للمجموعة.
🔚 رغم التعادل 1-1.. المنتخب الكويتي إلى نصف نهائي كأس الخليج
شاهد أهداف المباراة 📺⤵️#الكويت_قطر #خليجي26 | #SSC pic.twitter.com/cBwpalhG1w— SSC (@ssc_sports) December 27, 2024
عمان × الإمارات
وعلى الجانب الآخر تعادل منتخب عمان مع الإمرات بهدف لكل فريق.
وتصدى حارس عمان ركلة جزاء في الدقيقة 95 كلفت بلاده للتأهل إلى نصف النهائي.
وكان في حال تمكن فابيو ليما من التسجيل لكان منتخب الإمارات من التأهل.
وسجل يحيى الغساني بعد عرضية أرضية رائعة من الجهة اليمنى في الدقيقة 20.
وتعادل عبد الرحمن المشيرفي من تسديدة عقب عرضية أرضية في الدقيقة 79.
وبذلك تأهل منتخب عمان كمتصدر للمجموعة بنفس رصيد الكويت الوصيف.
⚽️شاهد أهداف #الإمارات_عمان بصوت المعلق خالد مديفر 🎙⤵️#خليجي26 | #SSC pic.twitter.com/3Nggq833Lp— SSC (@ssc_sports) December 27, 2024