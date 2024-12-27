كأس الخليج – الكويت وعمان إلى نصف النهائي وإقصاء الإمارات وقطر في الوقت القاتل

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 - 18:53

كتب : FilGoal

محمد دحام - الكويت

تعادل منتخب الكويت مع منافسه قطر بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في ختام دور المجموعات من كأس الخليج 26.

واشتعلت المجموعة بوضع قطر والإمارات الصعب قبل المباراة الأخيرة من دور المجموعات.

وكان وضع منتخب قطر والإمارات يحتم على الفريقين الفوز للتأهل إلى نصف النهائي.

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وسجل محمد دحام هدف الكويت من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة، بينما أحرز محمد مونتاري هدف قطر.

وأحرز منتخب قطر هدفا في الدقيقة 38 لكن لم يحتسب بداعي وجود خطأ لصالح الحارس.

وسدد دحام كرة قوية في الدقيقة 61 لكن ارتطمت في القائم الأيمن، قبل أن يعود ويسجل هدف الصدارة لبلاده.

وفي الوقت القاتل تعادل قطر عن طريق مونتاري في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وبذلك التعادل حرم الكويت منافسه قطر من التأهل إلى نصف النهائي وظل منتخب العنابي في المركز الرابع للمجموعة.

عمان × الإمارات

وعلى الجانب الآخر تعادل منتخب عمان مع الإمرات بهدف لكل فريق.

وتصدى حارس عمان ركلة جزاء في الدقيقة 95 كلفت بلاده للتأهل إلى نصف النهائي.

وكان في حال تمكن فابيو ليما من التسجيل لكان منتخب الإمارات من التأهل.

وسجل يحيى الغساني بعد عرضية أرضية رائعة من الجهة اليمنى في الدقيقة 20.

وتعادل عبد الرحمن المشيرفي من تسديدة عقب عرضية أرضية في الدقيقة 79.

وبذلك تأهل منتخب عمان كمتصدر للمجموعة بنفس رصيد الكويت الوصيف.

محمد دحام الكويت كأس الخليج قطر عمان الإمارات
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