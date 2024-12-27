بطاقة جديدة لـ سعود عبد الحميد في EA FC 25

أطلقت لعبة EA FC 25 بطاقة جديدة للدولي السعودي سعود عبد الحميد لاعب روما.

وتعتبر البطاقة ضمن حدث Winter Wildcards الجديد وإجمالي طاقاته 87.

ويعتبر التعليمات الأفضل لوضع عبد الحميد هو كظهير أيمن Attacking Wingback إذ لديه علامتين بالموجب.

ويلعب أيضا كقلب دفاع ووسط ملعب أيمن.

ويبلغ سعر بطاقة عبد الحميد 22.750 كوينز على بلايستيشن وإكس بوكس.

بينما سعر البطاقة على أجهزة الكمبيوتر 20.750.

وتعتبر هذه هي البطاقة الأولى لعبد الحميد في من إطار البطاقات الخاصة لحدث في اللعبة.

ولدى عبد الحميد 3 نجوم مهارة، و4 نجوم قدم ضعيفة.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 25 عاما مع روما في 6 مباريات في جميع البطولات وسجل هدفا وصنع آخر.

وانتقل إلى روما في الصيف الماضي مقابل 2.5 مليون يورو قادما من الهلال السعودي.