بطاقة جديدة لـ سعود عبد الحميد في EA FC 25

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 - 18:00

كتب : FilGoal

سعود عبد الحميد

أطلقت لعبة EA FC 25 بطاقة جديدة للدولي السعودي سعود عبد الحميد لاعب روما.

وتعتبر البطاقة ضمن حدث Winter Wildcards الجديد وإجمالي طاقاته 87.

ويعتبر التعليمات الأفضل لوضع عبد الحميد هو كظهير أيمن Attacking Wingback إذ لديه علامتين بالموجب.

أخبار متعلقة:
رانييري: سعود عبد الحميد مثل الصاروخ سعود عبد الحميد يكتب التاريخ في فوز روما على براجا بالدوري الأوروبي تقرير إيطالي: روما يفشل في تسويق سعود عبد الحميد شارك كبديل وصنع.. سعود عبد الحميد يساهم في عودة روما للانتصارات

ويلعب أيضا كقلب دفاع ووسط ملعب أيمن.

ويبلغ سعر بطاقة عبد الحميد 22.750 كوينز على بلايستيشن وإكس بوكس.

بينما سعر البطاقة على أجهزة الكمبيوتر 20.750.

وتعتبر هذه هي البطاقة الأولى لعبد الحميد في من إطار البطاقات الخاصة لحدث في اللعبة.

ولدى عبد الحميد 3 نجوم مهارة، و4 نجوم قدم ضعيفة.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 25 عاما مع روما في 6 مباريات في جميع البطولات وسجل هدفا وصنع آخر.

وانتقل إلى روما في الصيف الماضي مقابل 2.5 مليون يورو قادما من الهلال السعودي.

سعود عبد الحميد الدوري الإيطالي روما الهلال السعودي
نرشح لكم
منافس بيراميدز - الترجي يعلن أول صفقاته بالميركاتو الشتوي جلوب سوكر - من يحتاج الكرة الذهبية؟ فينيسيوس جونيور أفضل لاعب في العالم جلوب سوكر – ليس له مثيل.. لامين يامال أفضل لاعب صاعد في العالم جلوب سوكر - متفوقا على رودري وكروس.. بيلينجهام أفضل لاعب وسط في العالم 2024 جلوب سوكر - متفوقا على صلاح.. فينيسيوس أفضل مهاجم في العالم جلوب سوكر - فريد من نوعه بالأرقام.. أنشيلوتي يفوز بجائزة أفضل مدرب جلوب سوكر - ريال مدريد نادي العام.. وبيريز أفضل رئيس للمرة الرابعة سلوت يشيد بـ ثلاثي ليفربول رغم مفاوضات التجديد
أخر الأخبار
منافس بيراميدز - الترجي يعلن أول صفقاته بالميركاتو الشتوي 8 دقيقة | الكرة المصرية
وكيله: الهلال لن يتخلى عن لودي من أجل نيمار 29 دقيقة | سعودي في الجول
حادث سير لـ عمر كمال دون إصابته 37 دقيقة | الدوري المصري
جلوب سوكر - من يحتاج الكرة الذهبية؟ فينيسيوس جونيور أفضل لاعب في العالم ساعة | الدوري الإسباني
جلوب سوكر – ليس له مثيل.. لامين يامال أفضل لاعب صاعد في العالم ساعة | الكرة الأوروبية
جلوب سوكر - متفوقا على رودري وكروس.. بيلينجهام أفضل لاعب وسط في العالم 2024 ساعة | الكرة الأوروبية
جلوب سوكر - متفوقا على صلاح.. فينيسيوس أفضل مهاجم في العالم ساعة | الكرة الأوروبية
جلوب سوكر - جيسوس أفضل مدرب في الشرق الأوسط 2024 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد هدفه أمام ليستر سيتي.. صلاح يحقق رقما استثنائيا في الدوري الإنجليزي 2 الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي.. رقم قياسي جديد لـ صلاح قبل أعياد الميلاد 3 ترتيب محمد صلاح في قائمة الأرقام القياسية للدوري الإنجليزي 4 بمشاركة سام مرسي.. هاتريك إيزاك يقود نيوكاسل للفوز على إبسويتش برباعية