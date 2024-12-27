كرة سلة - غرامة وحظر حضور جماهيري.. عقوبات قوية بشأن أحداث نهائي المرتبط

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 - 17:08

كتب : هاني العوضي

الأهلي - الاتحاد السكندري - كرة سلة مرتبط

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة قراراته التأديبية بشأن الأحداث التي وقعت خلال مباراة نهائي دوري المرتبط.

وحقق الأهلي اللقب على حساب الاتحاد في اللقاء الذي أقيم في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة.

وجاءت العقوبات كالآتي

أخبار متعلقة:
كرة سلة – عمرو الجندي: نعد الجماهير بالتتويج بالمزيد من الألقاب كرة سلة – إيهاب أمين: فزنا بلقب المرتبط رغم الإصابات كرة سلة - الأهلي بطل دوري المرتبط للمرة الخامسة على التوالي مصدر من سلة الزمالك يكشف لـ في الجول سبب غياب المحترف عن لقاء سبورتنج

تغريم الأهلي 75 ألف جنيه بسبب هتافات الجماهير وحظر جمهور الأهلي الحاضر للمباراة من حضور المباريات لمدة شهر عبر تطبيق "تذكرتي".

تغريم الاتحاد 25 ألف جنيه بسبب هتافات الجماهير.

تحذير الناديين بتغليظ العقوبة حال التكرار.

وحقق الأهلي بطولة دوري المرتبط لكرة السلة 2024 بعد الفوز على حساب الاتحاد السكندري 80-83.

ونجح الأهلي في التتويج باللقب للمرة الخامسة على التوالي.

كما نجح الأهلي في التتويج بلقبه العاشر متجاوزا الاتحاد السكندري الذي حصد 9 ألقاب.

نهائي دوري المرتبط لكرة السلة كرة سلة الأهلي كرة سلة الاتحاد كرة سلة
نرشح لكم
كرة سلة – عمرو الجندي: نعد الجماهير بالتتويج بالمزيد من الألقاب كرة سلة – إيهاب أمين: فزنا بلقب المرتبط رغم الإصابات مصدر من سلة الزمالك يكشف لـ في الجول سبب غياب المحترف عن لقاء سبورتنج انتهت نهائي مرتبط السلة - الأهلي (83)-(80) الاتحاد.. اللقاء الحاسم كرة سلة – لا مباراة فاصلة.. شباب الأهلي ينتصر على الاتحاد في نهائي مرتبط مواعيد مباريات الأربعاء 25 ديسمبر - نهائي مرتبط السلة.. والدوري المصري كرة سلة – سيدات الأهلي إلى نهائي المرتبط ضد سبورتنج بعد الفوز على سموحة سلة – الاتحاد يهزم الأهلي في أولى مباريات نهائي المرتبط
أخر الأخبار
جلوب سوكر - متفوقا على صلاح.. فينيسيوس أفضل مهاجم في العالم 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
جلوب سوكر - جيسوس أفضل مدرب في الشرق الأوسط 2024 7 دقيقة | الوطن العربي
جلوب سوكر - فريد من نوعه بالأرقام.. أنشيلوتي يفوز بجائزة أفضل مدرب 10 دقيقة | الدوري الإسباني
جلوب سوكر - ريال مدريد نادي العام.. وبيريز أفضل رئيس للمرة الرابعة 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
جلوب سوكر - متفوقا على الأهلي.. العين الإماراتي أفضل ناد في الشرق الأوسط 2024 21 دقيقة | الكرة المصرية
جلوب سوكر - جائزتان للتاريخي.. كريستيانو رونالدو الأفضل في الشرق الأوسط 21 دقيقة | سعودي في الجول
كأس الخليج – الكويت وعمان إلى نصف النهائي وإقصاء الإمارات وقطر في الوقت القاتل 24 دقيقة | آسيا
خبر في الجول: رابطة الأندية تُرحل مباريات الفرق المشاركة إفريقيا.. وترفض التأجيل ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد هدفه أمام ليستر سيتي.. صلاح يحقق رقما استثنائيا في الدوري الإنجليزي 2 الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي.. رقم قياسي جديد لـ صلاح قبل أعياد الميلاد 3 ترتيب محمد صلاح في قائمة الأرقام القياسية للدوري الإنجليزي 4 بمشاركة سام مرسي.. هاتريك إيزاك يقود نيوكاسل للفوز على إبسويتش برباعية