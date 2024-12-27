كرة سلة - غرامة وحظر حضور جماهيري.. عقوبات قوية بشأن أحداث نهائي المرتبط
الجمعة، 27 ديسمبر 2024 - 17:08
كتب : هاني العوضي
أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة قراراته التأديبية بشأن الأحداث التي وقعت خلال مباراة نهائي دوري المرتبط.
وحقق الأهلي اللقب على حساب الاتحاد في اللقاء الذي أقيم في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة.
وجاءت العقوبات كالآتي
تغريم الأهلي 75 ألف جنيه بسبب هتافات الجماهير وحظر جمهور الأهلي الحاضر للمباراة من حضور المباريات لمدة شهر عبر تطبيق "تذكرتي".
تغريم الاتحاد 25 ألف جنيه بسبب هتافات الجماهير.
تحذير الناديين بتغليظ العقوبة حال التكرار.
وحقق الأهلي بطولة دوري المرتبط لكرة السلة 2024 بعد الفوز على حساب الاتحاد السكندري 80-83.
ونجح الأهلي في التتويج باللقب للمرة الخامسة على التوالي.
كما نجح الأهلي في التتويج بلقبه العاشر متجاوزا الاتحاد السكندري الذي حصد 9 ألقاب.
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